Společnost Shepherd Color představila nový černý pigment detekovatelný infračerveným světlem pro recyklaci černých plastů

CINCINNATI, 19. června 2020 /PRNewswire/ -- Vypadá to, že výzkumný a vývojový tým společnosti Shepherd Color znovu uspěl. 'Vytváříme hodnoty, přinášíme světlo do života' bylo dlouhou dobu klíčovým posláním společnosti Shepherd Color Company. Tým výzkumu a vývoje usiluje o to, aby průmysl barev a plastů pochopil potřeby svých zákazníků: vytvářet kvalitní, moderní produkty, které jsou přínosem nejen pro zákazníky, ale rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.