Společnost Sirius Group zahájila proces prodeje ve spolupráci se svým majoritním akcionářem

HAMILTON, Bermudy, 29. března, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Sirius International Insurance Group, Ltd. (Nasdaq: SG), (dále jen „Sirius Group" nebo „společnost") dnes oznámila, že rozšířila své strategické přezkoumání a zahájila formální proces prodeje společnosti.

Představenstvo společnosti Sirius Group dříve angažovalo společnost Barclays Capital Inc. (dále jen „Barclays"), aby pomohla při prozkoumání podmínek transakce s navýšením kapitálu ve srovnání s jinými potenciálními strategickými alternativami společnosti Sirius Group a byla delegována do komise složené z nezávislých ředitelů („Komise pro strategický průzkum") pro prozkoumání takových strategických alternativ a předložení doporučení ke schválení představenstvu společnosti Sirius Group.

Komise pro strategický průzkum po přezkoumání více vyjádření zájmu se zástupci společnosti CM Bermuda Limited, většinového akcionáře Sirius Group, schválila zahájení formálního procesu prodeje společnosti Sirius Group.

Na prodej společnosti Sirius Group bude dohlížet Komise pro strategický průzkum, na základě doporučení společnosti Barclays, ve spolupráci s Poradním výborem pro transakce, včetně zástupců společnosti CM Bermuda Limited a jejích poradců.

Kernan (Kip) V. Oberting, prezident a generální ředitel společnosti Sirius Group, řekl: „Jsem potěšen, že jsme získali souhlas společnosti CM Bermuda Limited zahájit koordinovaný proces prodeje, abychom zajistili spolupráci nezbytnou k usnadnění optimálního výsledku."

Peter W.H. Tan, předseda představenstva mateřské společnosti CM Bermuda Limited, CMIG International Holding Pte. Ltd., dodal: „Vážíme si příležitosti spolupracovat s řídicím týmem a Komisí pro strategický průzkum k dosažení optimálního výsledku pro Sirius Group. Pro zajištění řádného a úspěšného výsledku jakékoli transakce je zásadní zapojení klíčových zúčastněných stran."

Meyer S. Frucher, předseda představenstva, uvedl: „Zachování síly 75leté franšízy Sirius Group s hlubokými kořeny a maximalizace hodnoty pro všechny zúčastněné strany zůstává naší prioritou číslo jedna. Náš výkonný tým podporovaný talentovanými a odhodlanými zaměstnanci skupiny Sirius Group bude pokračovat v činnosti jako obvykle, protože spolupracujeme se společností CM Bermuda Limited na dokončení procesu strategického průzkumu a urychleném ohlášení transakce."

Nelze zaručit, že transakce bude uzavřena, nebo bude-li uzavřena, jaké budou její podmínky. Společnost ani společnost CM Bermuda Limited nemají v úmyslu dále veřejně komentovat prodejní proces, pokud by nebyla konečná transakce uzavřena nebo by nebyla jinak vyžadována platnými zákony nebo požadavky pro kótování na burze.

O společnosti Sirius Group

Společnost Sirius Group s celkovým kapitálem ve výši 2,5 miliardy dolarů historií, která se datuje od roku 1945, je globální víceúrovňovou pojišťovnou se sídlem na Bermudských ostrovech s jedinečnou globální sítí poboček, včetně kanceláří ve Stockholmu, New Yorku a Londýně. Úspěch společnosti Sirius Group v průběhu let přinesla spolupráce s čestnými a schopnými partnery. Sirius Group poskytuje klientům v přibližně 150 zemích plně diverzifikovanou sadu rizikových produktů šitých na míru, včetně produktů pro spotřebitele v oblasti zdraví a cestování, prostřednictvím dvou generálních pojišťovatelů, společností ArmadaCare a International Medical Group. Společnost Sirius Group je veřejně obchodována od listopadu 2018. Více informací naleznete na webových stránkách www.siriusgroup.com.

Upozornění na výhledová prohlášení

V této tiskové zprávě jsme učinili prohlášení, která jsou výhledovými prohlášeními ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech, včetně zákona o reformě soukromých sporů o cenných papírech z roku 1995, včetně prohlášení o úspěchu strategického průzkumu a/nebo prodeje společnosti. Výhledová prohlášení můžete identifikovat pomocí výhledové terminologie, jako je „plánovat", „věřit", „očekávat", „předvídat", „zamýšlet", „výhled", „odhad", „předpověď", „vyhlídky", „cíl", „pokračovat", „mohlo by", „může", „bude", „možný", „potenciální", „předpovídat", „měl by", „hledá", „pravděpodobně" a další podobná slova a výrazy, ale absence těchto výrazů neznamená, že prohlášení není výhledové. Výhledová prohlášení vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti Sirius Group a platí pouze ke dni vydání tohoto dokumentu. Nelze zaručit, že budoucí vývoj bude takový, jaký byl očekáván. Tato výhledová prohlášení zahrnují řadu rizik, nejistot nebo jiných předpokladů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky nebo výkony budou podstatně odlišné od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Mezi tato rizika a nejistoty patří mimo jiné vystavení společnosti Sirius Group neočekávaným katastrofickým a nehodovým událostem a neočekávané akumulaci ztrát způsobených pandemií (včetně viru COVID-19), včetně ztráty v některých oblastech podnikání a investičního portfolia společnosti; zvýšená konkurence ze strany stávajících pojišťoven a zajišťoven a ze strany poskytovatelů alternativního kapitálu, jako jsou pojišťovací fondy a zajištěné pojišťovny pro zvláštní účely; snížená poptávka po pojišťovacích nebo zajišťovacích produktech společnosti Sirius Group, konsolidace a cyklické změny v pojišťovnictví a zajišťovnictví; inherentní nejistota odhadu nákladových rezerv a náklady na nápravu ztrát, včetně rezerv pro krytí azbestových a environmentálních škod, a možnost, že tyto rezervy nebudou dostatečné k pokrytí konečné odpovědnosti Sirius Group za ztráty; snížení nebo zrušení ratingů provozních dceřiných společností společnosti Sirius Group u ratingových agentur; vystavení investic společnosti Sirius Group úrokovým, úvěrovým a akciovým rizikům a volatilitě trhu, což může omezit čistý zisk společnosti Sirius Group a ovlivnit přiměřenost jejího kapitálu a likvidity; ztráty spojené s kybernetickými útoky na systémy informačních technologií společnosti Sirius Group; dopad různých rizik spojených s obchodováním v zahraničí, včetně devizového měnového rizika a politických rizik spojených s investicemi a výnosy z operací společnosti Sirius Group mimo USA; možnost, že se společnost Sirius Group může stát předmětem dalších náročných vládních nebo regulačních požadavků nebo nebude nesplňovat příslušné regulační požadavky a požadavky na solventnost; značné odložené daňové pohledávky společnosti Sirius Group mohou být materiálně nevyrovnané v důsledku nedostatečného zdanitelného příjmu nebo snížení platných sazeb daně z příjmu právnických osob nebo jiných změn platných daňových zákonů; snížení reálné hodnoty nehmotného majetku Global A&H a/nebo Sirius Group může mít za následek budoucí snížení hodnoty; omezená likvidita a obchodování s cennými papíry společností Sirius Group a CMIG International Holding Pte. Ltd. jako majoritního akcionáře, včetně otázek likvidity svých přidružených společností, a opatření přijatých společností CMIG International Holding Pte. Ltd nebo jakoukoli ze zúčastněných stran v souvislosti s takovými problémy s likviditou, včetně změn vlastnictví; statut společnosti Sirius Group jako veřejně obchodované společnosti, zahraničního soukromého emitenta a kontrolované společnosti; důsledky písemného usnesení ovládajícího akcionáře společnosti Sirius Group, které může zakázat představenstvu společnosti Sirius Group vydávat jakoukoli formu vlastního kapitálu bez souhlasu akcionářů; a další rizika uvedená ve výroční zprávě společnosti Sirius Group na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2019, následné čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q a další podání u americké Komise pro cenné papíry a burzy. Pokud se jedno nebo více z těchto rizik nebo nejistot projeví, nebo pokud se některý z předpokladů učiněných vedením společnosti Sirius Group ukáže jako nesprávný, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny v těchto výhledových prohlášeních. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony nebo předpisy, se zříkáme jakékoli povinnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat jakékoli výhledové prohlášení z důvodu změn základních předpokladů nebo faktorů nebo nových informací nebo údajů, budoucích událostí nebo jiných okolností po datu vydání této zprávy.

