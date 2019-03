Společnost Suning.com oznámila meziroční růst v roce 2018 o 30,35 %

NANKING, Čína, 30. března 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), největší čínský inteligentní maloobchodní prodejce typu online-offline (O2O), oznámil provozní výnosy ve výši 244,96 miliardy RMB (36,479 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 30,35 %; Objem prodeje 336 miliard RMB (50,16 miliardy USD) se zvýšil o 38,39 % a čistý zisk připadající na akcionáře společnosti činil 13,328 miliardy RMB (1,984 miliardy USD).

Silný růst v oblasti online i offline prodeje

V roce 2018 společnost Suning oznámila svou strategii rozvoje inteligentního maloobchodu, jejímž cílem je urychlit obchodní expanzi online i offline. Finanční údaje představují nejlepší výkon pro čínskou společnost v loňském roce a jsou pozoruhodným výsledkem její strategie inteligentního maloobchodu.

Společnost vlastní 11 064 kamenných obchodů v pevninské Číně, Hongkongu a Japonsku, které pokrývají různorodé potřeby spotřebitelů, včetně franšízových prodejen Suning Retail Cloud, obchodů SuFresh (supermarketů s čerstvými potravinami) a obchodů Suning Convenience Stores a Redbaby (obchody s mateřskými a dětskými potřebami).

Obchodní výsledky společnosti Suning.com v oblasti online prodeje se nadále zlepšují. V roce 2018 tržby zaznamenaly silný růst o 64,45 %, což dalece překračuje průměr v tomto odvětví, s objemem prodeje ve výši 208,354 mld. RMB. Počet registrovaných uživatelů dosáhl 407 milionů.

V roce 2018 se díky strategickým partnerstvím se společnostmi RT-Mart, Lotus Market, Auchan nadále posilovaly schopnosti správy specializovaných produktů společnosti Suning a zlepšovala se efektivita dodavatelského řetězce. Ke konci roku 2018 se prodej domácích spotřebičů Suning umístil na prvním místě na domácím trhu domácích spotřebičů (Čína), což představuje tržní podíl 22,1 %.

Posílení logistiky, finančních služeb a technologických možností

Společnost Suning výrazně investovala do vybudování maloobchodní infrastruktury, jako je logistika, finance a technologie, aby zlepšila služby, produkty a zvýšila konkurenceschopnost na trhu.

Společnosti Suning Logistics a Tian Tian Express disponují celkovou skladovací plochou 9,5 milionu metrů čtverečních, meziročně vzrostly o 38,48 %; logistická síť pokrývá 351 měst na úrovni prefektury a 2 858 okrsků a okresů.

Společnost Suning Financial services zaznamenala meziroční nárůst objemu transakcí o 55 % a celková aktiva společnosti Suning Bank vzrostla ve srovnání se začátkem roku o 116 %. V prosinci 2018 společnost Suning Financial Services zahájila etapu C navýšení kapitálu a zvýšení podílu, s poinvestičním oceněním na 56 miliard RMB (přibližně 8,34 miliardy USD).

V roce 2018 vzrostly výdaje společnosti Suning.com na výzkum a vývoj meziročně o 80,81 % a počet technologů vzrostl o 52,57 %. Na začátku roku 2019 společnost založila skupinu Suning Technology Group, aby zlepšila výzkum a vývoj v oblasti maloobchodních technologií a lépe podporovala strategii inteligentního maloobchodu.

O společnosti Suning

Společnost Suning Holdings Group, která byla založena v roce 1990, je jedním z předních komerčních podniků v Číně se dvěma veřejnými společnostmi v Číně a Japonsku. V roce 2018 se společnost Suning Holdings umístila na druhém místě mezi 500 nejvýznamnějšími nestátními podniky v Číně s ročními příjmy ve výši 80,85 miliardy USD (557,9 miliardy RMB). Společnost Suning s posláním „Vedení ekosystému celého průmyslu pomocí vytváření vysoké kvality života pro všechny" posílila a rozšířila své podnikání prostřednictvím osmi vertikálních odvětví: platformy Suning.com, logistiky, finančních služeb, technologie, nemovitostí, sportu, médií a zábavy a investic. Společnost Suning.com byla v roce 2018 zařazena do seznamu Fortune Global 500. Více informací naleznete na webových stránkách www.suningholdings.com

