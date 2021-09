Společnost TCL představuje televizory 2021 Mini LED 8K a ambice do budoucna

„Společnost TCL je hrdá na to, že může učinit další krok vpřed na poli technologie Mini LED televizorů uvedením televizorů Mini LED 8K nové řady 2021 X. Společnost TCL se věnuje technologii Mini LED již od roku 2018 a v roce 2019 zahájila sériovou výrobu modelu X10, prvního televizoru využívajícího technologii Mini LED na světě, pro globální trh. Těším se, že se během akce Transcend Vision budeme moci podělit o novinky týkající se nové řady X Mini LED 8K televizorů a o to, jaké plány máme do budoucna," uvedl Šao-jung Čang, generální ředitel společnosti TCL Electronics.

Mezi hlavní novinky bude patřit prémiová řada 2021 X Mini LED 8K televizorů, která zcela změní zážitek z domácího kina a otevře divákům úplně nový svět. Společnost TCL také představí celou řadu oceňovaných televizorů a chytrých domácích spotřebičů, které odhalí potenciál strategie AI x IoT, spojení umělé inteligence a internetu věcí.

Fanoušci her z celého světa by si tuto událost také neměli nechat ujít, jelikož i pro ně si společnost TCL v rámci Transcend Vision připravila několik zajímavých novinek.

Podrobnosti o akci jsou následující:

Globální uvedení produktu na trh

Čas: 10:00–11:00

Datum: 8. září 2021

Živý přenos @ www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

*Čas a datum středoevropského letního času (UTC+2)

Těšíme se, že vás brzy uvidíme online.

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Společnost byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Podle společnosti OMDIA se TCL v roce 2020 zařadila na celosvětové 2. místo v podílu značky TCL na trhu LCD televizorů. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1605370/image_5005564_18866347.jpg

SOURCE TCL Electronics