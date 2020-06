Společnost ThetaRay dodala bance Banco Santander řešení proti praní špinavých peněz (AML) pro korespondenční bankovnictví

Platforma na bázi umělé inteligence ještě více zlepší detekci rizika praní peněz

NEW YORK, 4. června 2020 /PRNewswire/ -- Společnost ThetaRay, přední poskytovatel řešení pro analýzu velkých dat na bázi umělé inteligence, podepsala smlouvu s bankou Banco Santander o dodávce řešení společnosti ThetaRay proti praní špinavých peněz (AML) pro korespondenční bankovnictví. Systém bude analyzovat kódy SWIFT, indikátory rizik a údaje o klientech (ze systémů pro detailní poznávání zákazníků - Know Your Customer, KYC) s cílem zjistit odchylky od obvyklého stavu, které by mohly signalizovat praní špinavých peněz při provádění transakcí korespondenčního bankovnictví. Implementace řešení začala ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a globální implementace bude dokončena v průběhu následujících měsíců.

V rámci této spolupráce bude banka Santander využívat speciálně vytvořenou aplikaci investigativního centra společnosti ThetaRay (Investigation Center), určenou pro korespondenční bankovnictví. Platforma zajistí bance Santander kompletní přístup ke svým datům a současně jí umožní provádět kontroly a sledovat rozhodovací proces na základě speciálních algoritmů.

„Řešení společnosti ThetaRay ještě více zlepší naši schopnost detekovat první známky praní špinavých peněz a odhalit i dnes neznámá, nově vznikající rizika," řekl Carlos Gutierrez, viceprezident globální divize firemního a investičního bankovnictví banky Santander.

„Se spoluprací se společností ThetaRay jsme spokojeni. Tím, že jsme s nimi úzce spolupracovali, se nám podařilo upravit řešení pro naše konkrétní potřeby a dohodli jsme se na plánu zavádění nových funkcí do budoucna," řekl Luis Pinedo, viceprezident banky Santander pro řízení a transformaci systémů FCCr.

Průlomové řešení společnosti ThetaRay využívá algoritmus pro strojové učení k identifikaci anomálií v kódech SWIFT a informacích o zákaznících (KYC), které by mohly signalizovat praní špinavých peněz. To umožňuje rychlé odhalování podvodných schémat a včasnou nápravu.

„Je pro nás velkou poctou, že tak uznávaná finanční instituce, jakou je Santander Bank si zvolila naše řešení pro prevenci praní špinavých peněz (AML) pro korespondenční bankovnictví. Podle dosavadního vývoje naší spolupráce se zdá, že Santander je nejlepší finanční platforma, se kterou můžeme spolupracovat," řekl generální ředitel společnosti ThetaRay, Mark Gazit.

„Společnost ThetaRay dodala nejen aplikaci divizi korespondenčního bankovnictví, ale navíc posílila i spolupráci s divizí strategických online partnerství banky Santander a uzavřela rámcovou smlouvu, která pomůže všem obchodním jednotkám v rámci celé naší bankovní skupiny urychlit zavádění této technologie pro prevenci praní špinavých peněz a zpronevěry," řekl Mario Aransay, ředitel společnosti Santander InnoVentures Partnerships.

O bance Banco Santander:

Skupina Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) je přední finanční instituce se sídlem ve Španělsku, která se zaměřuje na maloobchodní a komerční bankovnictví. Firma byla založena v roce 1857. Má významné zastoupení na 10 klíčových trzích v Evropě a na americkém kontinentě a podle tržní kapitalizace je jednou z největších světových bank. Jejím cílem je pomáhat jednoduše, osobně a poctivě lidem i podnikům, aby prosperovali. Společnost Santander se snaží budovat zodpovědnější banku a ke splnění tohoto cíle si dala několik závazků, jako například zisk více než 120 miliard EUR ze „zeleného" financování v letech 2019 až 2025, stejně jako finanční pomoc více než 10 milionům lidí ve stejném období. Ke konci prvního čtvrtletí spravovala skupina Banco Santander aktiva ve výši 3 bilionů EUR, má více než 146 milionů zákazníků, z nichž 21,3 milionu patří mezi stálé klienty a 38,3 milionu mezi zákazníky, kteří bankovní služby využívají přes digitální kanály. Kromě toho banka má 11 900 poboček a 195 000 zaměstnanců. Za první čtvrtletí roku 2020 vytvořila banka Banco Santander zisk výši 1 977 milionů EUR, což představuje oproti stejnému období loňského roku nárůst o 1 %.

O společnosti ThetaRay:

Společnost ThetaRay pomáhá klientům z řad velkých finančních institucí, kybernetické bezpečnosti a klíčové infrastruktury zvyšovat odolnost proti praní špinavých peněz a zlepšovat včasné zachycení takových aktivit. Její pokročilá analytická řešení pracují s nebývalou rychlostí, přesností a rozsahem a umožňují klientům řídit rizika, detekovat schémata praní peněz, odhalovat podvody a špatné půjčky, odkrývat provozní problémy a hledat cenné nové možnosti rozvoje. Více informací o společnosti ThetaRay naleznete na internetových stránkách www.thetaray.com .

