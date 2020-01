Společnost ToJoy přispěje částkou 100 milionů juanů na pomoc zakořenění myšlenky Velkého sdílení

Hloubkové zaměření, mnohostranná analýza Velké sdílené ekonomiky

Toto setkání přilákalo pozornost a účast Institutu průmyslové ekonomiky Čínské akademie společenských věd, fakulty humanitních věd a fakulty společenských věd univerzity Čching-chua, obchodní školy Renmin a školy managementu univerzity Xi'an Jiaotong. Není pochyb o tom, že se obecná sdílená ekonomika stala obecným trendem mezinárodní ekonomiky a zaměřují se na ni učenci z oblasti ekonomického a společenského rozvoje.

Na tomto setkání se konaly dva hlavní diskusní panely: „Velká sdílená ekonomika a rozvoj startupových podniků" a „Éra Velkého sdílení a související témata teorie sdílené ekonomiky", aby analyzovaly obecnou sdílenou ekonomiku z hlediska praktičnosti, inovací a rozvoje. Příslušní odborníci se domnívali, že koncepty „sdílení" jsou v souladu se základním úsilím o marxismus a jsou inovativní formou tohoto úsilí v kontextu nové éry. Pan Fan řekl, že sdílená ekonomika může nejen podporovat regionální koordinovaný rozvoj, ale také pomoci vyřešit problémy globálního obchodu.

Pan Ge poukázal na to, že obecná sdílená ekonomika činí udržitelný rozvoj svým základem. Je nevyhnutelným výsledkem historie a může podporovat propojení znalostí, dovedností, fondů a podnikání a pomoci vyřešit problém globálního udržitelného rozvoje, který byl také jeho původní inspirací pro psaní knihy The Age of Great Sparing (Éra Velkého sdílení).

Na tomto setkání debutovalo také čínské vydání knihy The Age of Great Sharing, kterou napsal pan Ge a vydalo nakladatelství univerzity Čching-chua. Anglická verze knihy The Age of Great Sharing již byla oficiálně vydána a bude přeložena do mnoha jazyků k vydání v dalších částech světa. Odborníci se domnívají, že „placené a rozumné sdílení duševního vlastnictví, sdílení regionálních obchodních příležitostí, sdílení kapitálových kanálů, sdílení toků značek a sdílení mezinárodního trhu", které navrhl Ge, jsou základním kamenem konceptu velkého sdílení. Dá se říci, že kniha The Age of Great Sharing je základní prací Velké ekonomiky sdílení.

Vytrvalost v praxi a práce s globálními budovateli

Jak řekl filozof Sartre, existence předchází podstatu. Ačkoliv byl koncept Velkého sdílení navržen teprve nedávno, společnost ToJoy, čínský akcelerátor podnikání, vždy praktikovala základní myšlenku této teorie po více než 30 let: při zkoumání obchodních modelů a rozvoje podnikání, sdružování globálních projektů, kapitálu, talentů, kanálů a tržních zdrojů za účelem budování globální platformy pro posílení postavení společnosti ToJoy a světovém prosazení akcelerátoru startupových společností, její hlavní činnosti, aby urychlila posílení světových podniků.

Kromě sponzorování první Ceny „GLASE" za účelem podpory teoretického výzkumu a inovace obchodního modelu ve sdílené ekonomice bude 100 milionů juanů, kterými přispěla společnost ToJoy, využito také organizací GLASE k prozkoumání a hodnocení úrovní různých zemí ve sdílené ekonomice, aby tomuto kroku mohla být věnována široká pozornost ze všech zemí světa.

Pekingský summit fóra o globální sdílené ekonomice byl na začátku roku 2020 jako jarní vánek pro velkou sdílenou ekonomiku, která vyrazí do další nové dekády ekonomiky. Společnost ToJoy vyvine úsilí a spojí se s mnoha obchodními partnery a stejně smýšlejícími hráči ze všech oblastí života, aby přispěli k Velké sdílené ekonomice.

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.