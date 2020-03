Společnost Trina Solar díky dodávkám prvních modulů Vertex na světě vede éru modulů s výkonem přes 500 W

ČCHANG-ČOU, Čína, 31. března, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" nebo „společnost"), přední světový poskytovatel integrovaných fotovoltaických modulů a inteligentních energetických řešení, právě dodala první řadu svých modulů Vertex. Moduly řady Vertex s účinností konverze až 21 procent se mohou pochlubit výkonem přesahujícím 500 W. Společnost Trina Solar touto dodávkou stanovila nové měřítko pro světový fotovoltaický průmysl poté, co před 11 dny oznámila pilotní linku pro sériovou výrobu modulů řady Vertex.

Zařízení na Srí Lance, kam bude dodávka doručena, má kapacitu 10 MW. Moduly budou zapojovány po jejich dodání a očekává se, že připojení k síti bude dokončeno během třetího čtvrtletí letošního roku. Moduly řady Vertex, které obsahují články o tloušťce 210 mm, integrují pokročilé technologie třídílného nedestruktivního řezání a balení s vysokou hustotou.

Řada Vertex zahrnuje oboustranné moduly s dvojitým sklem a moduly se zadní deskou, které poskytují vysoký výstupní výkon, vysokou spolehlivost, vysokou účinnost a výrobu energie ve velkém objemu. Podle údajů Státní klíčové laboratoře pro fotovoltaickou vědu a technologii společnosti Trina Solar, vezmeme-li jako příklad velkou pozemní elektrárnu v čínské provincii Chej-lung-ťiang, mohou oboustranné moduly Vertex s dvojitým sklem ve srovnání s konvenčními oboustrannými moduly s dvojitým sklem o výkonu 410 W snížit náklady na rovnováhu systému o 6 až 8 procent a vyrovnané náklady na energii o 3 až 4 procenta.

Zástupce generálního ředitele a výkonný viceprezident společnosti Trina Solar pan Yin Rongfang, uvedl: „Naši zákazníci po celém světě projevili silný zájem o moduly řady Vertex 500W+, které jsou vhodné nejen pro solární elektrárny v průmyslovém měřítku, ale také pro komerční a průmyslové solární projekty, které se snaží zvýšit svou úroveň účinnosti. Plánujeme pokračovat v dodávkách dalších modulů řady Vertex zákazníkům po celém světě. Jsme v éře modulů o výkonu přesahujícím 500 W a vysoce výkonné a vysoce účinné moduly řady Vertex hrají v tomto odvětví rozhodující roli."

Fotografie: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex%20modules.jpg

Popis: Modul Vertex společnosti Trina Solar, který byl právě odeslán do projektu na Srí Lance.

O společnosti Trina Solar

Společnost Trina Solar byla založena v roce 1997 a je předním světovým poskytovatelem komplexních řešení v oblasti fotovoltaiky a inteligentní energie. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem fotovoltaických produktů, vývojem solárních projektů, provozem a údržbou, vývojem a prodejem inteligentních mikroprocesorů a víceenergetických doplňkových systémů, jakož i provozem energetických cloudů. Společnost Trina Solar představila v roce 2018 svou značku Energy Internet of Things (Internet věcí v energetice) a iniciovala Alianci průmyslového rozvoje Trina Energy IoT s předními světovými podniky a výzkumnými ústavy v Číně a ve světě, založila také Inovační centrum pro IoT v energetice. Těmito kroky se společnost Trina Solar zavázala spolupracovat se svými partnery na budování energetického ekosystému IoT a na vývoji inovační platformy pro zkoumání IoT nové energie, protože usiluje o vedení v oblasti globální inteligentní energie. Další informace naleznete na webových stránkách www.trinasolar.com.

Related Links

http://www.trinasolar.com



SOURCE Trina Solar Co., Ltd