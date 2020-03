Společnost Trina Solar oznámila hromadnou výrobu modulů Duomax V a Tallmax V s výkonem přes 500 W

Společnost vede světový fotovoltaický průmysl do solární éry 5.0

CHANG-ČOU, Čína, 21. března 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" nebo „Společnost"), přední světový poskytovatel integrovaných fotovoltaických modulů a inteligentních energetických řešení, dne 18. března 2020 oznámila zprovoznění pilotní linky pro sériovou výrobu modulů Duomax V a Tallmax V o výkonu přes 500 W („Řada V"). Tato událost představuje další milník, kterého společnost letos dosáhla po globálním uvedení řady V dne 27. února.

Moduly řady V 500 W+ s účinností konverze dosahující 21 % se mohou pochlubit výkonem přesahujícím 500 W. Moduly řady 500W+ V, které jsou vybaveny články o tloušťce 210 mm, jsou dodávány ve dvou verzích – jako oboustranné moduly s dvojitým sklem Duomax V a moduly se zadním plátem Tallmax V – a lze je bez problémů připojit k existujícím návrhům nejvíce používaných fotovoltaických systémů, včetně řešení se sledováním. Tyto moduly jsou založeny na vynikající technologii více přípojnic společnosti Trina Solar a obsahují inovativní design, který integruje pokročilé technologie třídílného nedestruktivního řezání a balení s vysokou hustotou, čímž eliminuje potenciální rizika spojená s vysoce výkonnými moduly: napětí, proud a tepelné přetížení i mikrotrhliny. Společnost a její partneři, v rámci výzev společnosti Trina Solar, společně vyvinuli několik prvenství ve svém odvětví: vysokorychlostní nedestruktivní technologii řezání, jednotné svařování solárních modulů s více přípojnicemi vyrobených z článků o tloušťce 210 mm, novou metodiku pro automatizované rozvržení solárních panelů a laminovaná svařovací zařízení schopná zvládnout hromadnou výrobu. Tato prvenství po integraci do výrobního procesu pomáhají dosáhnout stabilní výroby.

Zástupce generálního ředitele a výkonný viceprezident společnosti Trina Solar pan Yin Rongfang, uvedl: „Moduly řady 500W+ V jsou výsledkem mnoha technologických vylepšení výrobního procesu provedených za posledních 20 let spolu s našimi nashromážděnými zkušenostmi v mnoha aspektech komplexních procesů, včetně integrace produktů a navazujících systémů. Jsme povzbuzeni skutečností, že produkty od svého uvedení na trh získaly širokou pozornost a uznání od našich průmyslových kolegů, zákazníků a médií. Moduly řady 500W+ V nás nejen přivádějí k novému průlomovému bodu maximalizace hodnoty pro zákazníka, ale dodávají také novou hnací sílu pro růst hodnoty celému řetězci fotovoltaického průmyslu. Úspěšná pilotní linka pro sériovou výrobu modulů řady 500W+ V položila pevný základ pro rozšíření letošní kapacity výroby do celkového výkonu 5,5 GW, čímž povede světový fotovoltaický průmysl do solární éry 5.0 a vytvoří oboustranně výhodný trh pro vysoce výkonné moduly."

Oboustranné moduly s dvojitým sklem Duomax V prošly testováním certifikační laboratoře TUV Rheinland pro standardy IEC fotovoltaických modulů a byly jim uděleny certifikáty výkonových standardů IEC 61215 a IEC 61730 PV. Moduly řady 500W+ V společnosti Trina Solar jsou jedním z prvních modulů s extrémně vysokým výkonem, které byly certifikovány autoritativními testovacími institucemi.

Fotografie: https://mgr.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex_v_dual.png

Popis: Oboustranné moduly s dvojitým sklem Duomax V společnosti Trina Solar

Společnost Trina Solar byla založena v roce 1997 a je předním světovým poskytovatelem komplexních řešení v oblasti fotovoltaiky a inteligentní energie. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem fotovoltaických produktů, vývojem solárních projektů, provozem a údržbou, vývojem a prodejem inteligentních mikroprocesorů a víceenergetických doplňkových systémů, jakož i provozem energetických cloudů. Společnost Trina Solar představila v roce 2018 svou značku Energy Internet of Things (Internet věcí v energetice) a iniciovala Alianci průmyslového rozvoje Trina Energy IoT a Inovační centrum pro IoT v energetice s předními světovými podniky a výzkumnými ústavy jak v Číně, tak mimo ni, a vybudovala inovativní platformu pro výzkum energie IoT i ekosféry IoT s mnoha partnery. Společnost se zavázala stát se lídrem globálního energetického průmyslu. Další informace naleznete na webových stránkách www.trinasolar.com.

