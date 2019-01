Společnost TUMI představila globální kampaň, ve které účinkují Lenny a Zoë Kravitz

Kampaň, kterou režíroval Eliot Rausch, byla natočena na Bahamách, milovaném útočišti, které bylo duší rodiny Kravitzů. Společnost TUMI, která ctí předávání tradicí, příběhů a rodinných hodnot z generace na generaci, se spojila s Kravitzovými pro jejich první filmový projekt, na intimní cestě k místu, kde to vše začalo. Projekt ilustruje posílení pout vytvářených jednotlivci a významnou podpůrnou roli, kterou hraje společnost TUMI – pochopení, že se nejedná o destinaci, ale neocenitelné momenty vytvořené během cesty.

„Pro mne je tato kampaň o našem propojení, s našimi kořeny a navzájem," říká Zoë Kravitz. „Práce se společností TUMI se mi velmi líbila, stejně jako myšlenka vyprávění příběhu o cestování, rodině a spojování s kořeny. Bylo úžasné poprvé cestovat na druhou stranu ostrova, abych viděla, odkud pochází moje rodina, a abych vyjádřila respekt k našim předkům a těm, kteří zde přišli před námi – zažít to s mým otcem bylo monumentální."

„Byl jsem zákazníkem TUMI a obdivovatelem značky po celou dobu svého koncertování," říká Lenny Kravitz. „Když cestujete a žijete na kufrech, vaše zavazadla se stávají prodloužením vašeho domova a také vás samotného. Je to jediná věc, která je vždy s vámi: v letadle, v autobuse na turné, v hotelovém pokoji, zákulisí nebo na koncertu. Takže chcete, aby byla spolehlivá, trvanlivá a něco vyjadřovala. Pro mne značka TUMI všechny tyto vlastnosti zcela ztělesňuje. Práce na kampani byla velmi uspokojující. Nejenže jsem měl příležitost představit skvělý produkt, ale byla to také velká partnerská zkušenost, protože jsem se zapojoval do mnoha kreativních aspektů kampaně."

V roce 1983 společnost TUMI představila svůj charakteristický materiál Ballistic Nylon, který byl revolucí na trhu cestovního ruchu. Tento velmi tvrdý materiál, původně používaný armádou ve druhé světové válce k ochraně před šrapnely, začala společnost TUMI začleňovat do svých designů zavazadel, aby mohla vyrábět zavazadla, která by odolala opotřebení během dlouhého a náročného cestování. Po důkladném testování se ukázalo, že tyto podmínky splňuje. Společnost TUMI přidala svou patentovanou funkčnost: kapsy U-zip, teleskopické rukojeti, systémy s dvojitými koly, systém Add-a-Bag, expanzní systémy, TUMI Tracer®, tedy interiérové a exteriérové funkce, které usnadňují cestování. Tato kombinace vytvořila nejspolehlivějšího, časem ověřeného společníka, který tento průmysl viděl. Nyní, 35 let později, společnost TUMI zdokonaluje svou ikonickou kolekci řadou Alpha 3.

„Při uvedení řady A3 jsme využili vše, za čím si značka stojí, a posunuli jsme se o krok dále," říká Victor Sanz, tvůrčí ředitel společnosti TUMI. „Vždy pro nás bylo motivujícím faktorem vědomí, že jsou to naše produkty, co umožňuje pokračování těchto cestovních příběhů, a byli jsme nadšeni, že Lenny a Zoë Kravitz s námi chtěli sdílet svou dokonalou cestu."

Řada Alpha 3 bude nabízena v široké nabídce cestovních produktů, batohů, denních tašek, příslušenství a dalších. Kolekce bude dostupná v maloobchodních prodejnách TUMI po celém světě a na webových stránkách TUMI.com v cenách od 35 do 1 175 USD. Kampaň bude probíhat globálně prostřednictvím sociálních kanálů značky, včetně Facebooku a Instagramu, OOH a Digital.

Společnost TUMI od roku 1975 vytváří prvotřídní obchodní a cestovní produkty, jejichž cílem je zdokonalovat, zjednodušovat a zkrášlovat všechny aspekty života na cestách. Spojením bezchybné funkčnosti s duchem vynalézavosti jsme odhodláni zpříjemňovat cestování jako celoživotní partner cestovatelů a aktivních osob při prosazování jejich vášní. Značka je celosvětově prodávána ve více než 75 zemích na přibližně 2 000 prodejních místech. Více informací o TUMI naleznete na webových stránkách www.TUMI.com

