Společnost Unilumin se stala prvním čínským výrobcem LED obrazovek s certifikací organizace DCI

Organizace amerických filmových studií DCI, neboli Digital Cinema Iniciatives, vydala specifikaci Digital Cinema System Specification, která se zaměřuje na vývoj otevřené architektury pro digitální kina. Digitální filmové systémy nebo produkty bez certifikace DCI není v kinech možné používat ani propagovat. Obrazovka společnosti Unilumin získala certifikaci DCI, čímž společnost prokázala, že disponuje špičkovými technologiemi světové úrovně.

Nejnovější obrazovka společnosti Unilumin pro kinosály nabízí vynikající zobrazovací výkon s rozlišením 4K 4096*2160, barevným gamutem DCI-P3 a mimořádným kontrastním poměrem 40000:1. Tento produkt se může pochlubit mimořádně vysokou úrovní lokalizace, která umožňuje dramaticky snížit náklady. Poskytuje tak pevný základ pro popularizaci a rozšíření LED obrazovek napříč kinosály po celém světě.

Trendy ve vývoji kin a špičkové obrazovky pro kinosály

Podle tvrzení společnosti TrendForce, která vychází z průzkumu trendů v oblasti kinematografie mezi lety 2006 až 2026 provedeném společností Barco, bude do roku 2025 v kinosálech vyměněno 100 000 instalovaných promítacích pláten. Vzhledem k tvrdé konkurenci na trhu kin bude do roku 2023 existovat celkem 200 000 pláten. Nejnovější LED displeje vynikají vysokým rozlišením 4 nebo dokonce 8K, po kterém je nyní na trhu vysoká poptávka. To stejné platí i pro laserové projektory s vysokou svítivostí, které do kinosálů také postupně pronikají.

Přítomnost na trhu a neustálý průzkum

Společnost Unilumin je lídrem v oblasti LED technologií a dlouhodobě vyvíjí obrazovky po kinosály. Společnost se soustředí na integraci 5G, 4K/8K, 3D a dalších špičkových technologií a aktivně podporuje nahrazení promítacích pláten LED obrazovkami.

Aktivně také spolupracuje s dalšími firmami z odvětví, což výrazně podpořilo společný rozvoj a vytvořilo dostatečně pevný základ pro rozmach trhu s LED obrazovkami pro kina.

Certifikace DCI je nejnovějším úspěchem společnosti Unilumin na trhu kinematografických displejů. Cílem společnosti Unilumin je poskytovat lidem lepší audiovizuální zážitky díky kvalitnějšímu obrazu, který je vtáhne do děje.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1534376/image.jpg

Related Links

www.unilumin.cn



SOURCE Unilumin