Společnost Vazyme dnes vstupuje na šanghajskou burzu cenných papírů

Společnost Vazyme byla založena v roce 2012 v Nan-ťingu a vyvíjí technologie a produkty související s funkčními bílkovinami, jako jsou enzymy, antigeny a protilátky, nebo také organické polymerní materiály. Na základě své vlastní kritické generické technologické platformy společnost postupně vstoupila do oblastí, jako je biologický výzkum, diagnostika in vitro nebo biomedicína. Vazyme je jednou z mála inovativních společností zabývajících se výzkumem a vývojem, která provádí nezávislý a kontrolovatelný vývoj technologií a finální produkty vyrábí v Číně. Tato společnost vlastní více než 200 druhů rekombináz v oblasti genetického inženýrství a 1000 druhů vysoce účinných antigenů a monoklonálních protilátek. Kromě toho Vazyme nabízí více než 500 finálních produktů, které mají široké uplatnění ve vědeckém výzkumu, vysoce výkonném sekvenování, diagnostice in vitro, vývoji léčiv a vakcín a mimo jiné i při umisťování zvířat do karantény.