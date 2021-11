Společnost Vazyme představí na veletrhu MEDICA 2021 své nejnovější produkty a řešení pro testování na COVID-19

DÜSSELDORF, Německo, 3. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Čínská biotechnologická společnost Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. (Vazyme) vystaví své pokročilé produkty a řešení pro testování na COVID-19 v hale 3, stánku F 94 na MEDICA 2021, předním světovém veletrhu pro zdravotnický sektor, který se bude konat od 15. do 18. listopadu v německém Düsseldorfu. Na akci bude návštěvníkům přiblížena široká škála inovativních zdravotnických produktů a řešení, které budou doprovázeny diskusemi a dialogy expertů na odborných fórech s cílem lépe porozumět trendům ve zdravotnictví.