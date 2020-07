Společnost Webnovel spustila soutěž Webnovel Spirity Awards Spring 2020, jejímž cílem je podpořit více talentovaných autorů

Ve snaze podpořit ještě více talentovaných tvůrců, přijímá společnost Webnovel do soutěže díla v anglickém jazyce od autorů z celého světa, bez ohledu na to, zda se jedná o rekreační či profesionální spisovatele. Účastníci mohou do soutěže přihlásit svá díla v šesti různých kategoriích: apokalypsa, sladká láska, rytíři a magie, evoluce, herní svět a fantasy/sci-fi (LitRPG) a komedie. V každé kategorii může být vyhlášeno i několik vítězů, přičemž každý z nich obdrží částku 10 tisíc dolarů. Vítězná díla budou vybírána na základě komerční hodnoty, pravidelnosti ve vydávání dalších částí a obliby autora u svých čtenářů.

Platforma společnosti Webnovel poskytuje osobní vydavatelskou podporu (ve formátu jeden vydavatel pro jednoho autora), přičemž vydavatelé ze společnosti Webnovel úzce spolupracují s autory, pomáhají jim s přípravou a spouštěním kampaní a informují je o nejnovějších trendech v oblasti obsahu.

Společnost Webnovel považuje autory za své nejdůležitější aktivum. Jedním z hlavních poslání firmy Webnovel je pomáhat autorům zpeněžit svá díla a podporovat talentované autory, k tvorbě dalších kreativních děl.

Vydávání literatury online se liší od běžného fyzického vydavatelství a jedná se vlastně o zcela nový způsob tvorby obsahu. Model společnosti Webnovel umožňuje autorům vydávat dokončená i nedokončená díla po jednotlivých částech. Autoři mohou psát svá díla, přičemž čtenáři mezitím již mohou číst dokončené části. Díky tomu tak autoři snadno a rychle získávají zpětnou vazbu od svých čtenářů. Prostřednictvím platformy Webnoval navíc mohou čtenáři úzce komunikovat s autory.

Společnost Webnovel již dříve úspěšně uspořádala podobnou soutěž na Filipínách. Této soutěže se zúčastnilo celkem 148 účastníků, kteří si odnesli ceny za zhruba 206 tisíc dolarů.

Více informací o této soutěži najdete na následující webové stránce:

https://activity.webnovel.com/noah/857910915/index

O společnosti Webnovel

Webnovel je celosvětová platforma pro vydávání literatury online. V současné době má více než 60 tisíc autorů z domova i ze zahraničí a více než 200 překladatelů do různých jazyků. Na platformě Webnovel dosud vyšlo více než 100 tisíc původních románů a celosvětově jí navštěvuje více než 60 miliónů lidí. Vydavatelství China Literature spolupracuje s 8,1 milionu autorů a vydalo 12,2 milionu literárních děl z více než 200 různých žánrů. Firma úspěšně vydala a vytvořila obrovské množství úspěšných literárních děl, jako jsou například Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire nebo The King's Avatar, které byly adaptovány do filmové podoby, televizních seriálů, animovaných filmů, komiksů nebo her. Strategickým partnerem a akcionářem společnosti Webnovel je firma Tencent.

