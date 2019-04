Společnost Young Living povýšila Irvina Bishopa Jr. do funkce výkonného viceprezidenta pro digitální a strategické plánování

Irvin, který nastoupil do společnosti Young Living v roce 2018 jako senior viceprezident pro digitální strategii, má více než 20 let zkušeností v oblasti digitálního marketingu, chování spotřebitelů a technologií. Irvin od vstupu do společnosti nasměroval digitální automatizaci globálních propagačních aktivit společnosti, zvýšil výkonnost distribučních nástrojů a společenskou pověst společnosti.

Před nástupem do společnosti Young Living přinesl Irvin řadu oceněných inovací mnoha známým značkám, včetně společnosti Coca-Cola a společnosti AT&T. Jako vedoucí oddělení IT marketingu pro společnost Coca-Cola vedl propagační akce pro kampaně, jako je Světový pohár FIFA, olympijské hry a Super Bowl. Irvin nadšeně tvoří konzistentní týmový výkon prostřednictvím zaměření na individuální rozvoj; otevřenou komunikaci; jasnou společnou vizi; a podporu příjemného pracovního prostředí.

„Young Living je společnost, která plní své závazky," řekl Irvin. „Je to jedna z mála společností, které důsledně demonstrují svůj závazek ke zdraví a fyzické pohodě. Těším se na splnění – a překonání – výzvy našeho Slibu 5x5, který znamená v průběhu následujících pěti let každoroční expanzi o pět nových trhů a přírůstek 5 milionů dalších členů."

Pro více informací o globálním vedoucím týmu společnosti Young Living, navštivte webové stránky YoungLiving.com.

