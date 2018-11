Společnost Yutong Bus dodá 100 elektrických autobusů do Chile, stane se tak předním čínským dodavatelem autobusů v Latinské Americe

ŠANGHAJ, 23. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (600066:CH) (Yutong Bus nebo „Společnost"), přední dodavatel autobusů a autokarů, uzavřela dohodu o dodávce 100 plně elektrických autobusů do Chile. Po odeslání více než 20 000 autobusů do Latinské Ameriky za posledních 15 let se společnost Yutong stala předním čínským dodavatelem autobusů na tomto kontinentu.