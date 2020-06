Společnost Yuyu Pharma bude dodávat testovací sady společnosti SD BIOSENSOR pro zjišťování nemoci COVID-19 na globální trh

Federální agentura pro krizové řízení (FEMA), spadající pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, již v dubnu 2020 koupila testovací sady společnosti SD Biosensor za 5,2 milionu dolarů.

Hyo-Keun, Lee generální ředitel společnosti SD BIOSENSOR řekl: "Od roku 2010 dodáváme kvalitní testovací sady. Naše testy na zjišťování HIV, malárie a syfilis jsou zařazeny na seznamu předem vybraných produktů Světové zdravotnické organizace (WHO) pro diagnostiku in vitro. Jsme pyšní na to, že naše sady pro detekci COVID-19 mohou pomoci v boji proti šíření koronaviru a zachraňovat životy. Budeme i nadále nabízet kvalitní produkty, abychom pomohli zlepšovat zdraví lidí na celém světě."

Robert Yu, generální ředitel společnosti Yuyu Pharma, řekl :"Spolupráce s firmou SD BIOSENSOR nám pomůže poskytnout tolik potřebné sady pro testování COVID-19 profesionálním zdravotníkům. Doufáme, že naše úsilí pomůže v boji proti koronaviru."

O společnosti Yuyu Pharma

Společnost Yuyu Pharma (burzovní index KRX: 000220) je farmaceutická firma založená v roce 1941. Vyrábí, distribuuje a prodává farmaceutické produkty, zdravotnické prostředky a speciální výživy v Jižní Koreji a jihovýchodní Asii. V současné době se společnost Yuyu Pharma zaměřuje na vývoj nových léčiv na léčbu zvětšené prostaty a syndrom suchého oka.

