Společnosti B. Braun Avitum AG a CytoSorbents Corporation oznamují globální dohodu o marketingové spolupráci za účelem propagace užívání platformy pro kontinuální čištění krve OMNI® s technologií CytoSorb®

Adsorbér CytoSorb ® je využíván v kritické péči pro extrakorporální odstranění cytokinů a zánětlivých mediátorů z krevního řečiště a může být provozován se zařízením společnosti B. Braun, OMNI ® , pro akutní dialýzu. B. Braun bude dodávat na trh zařízení OMNI ® a OMNITSET ® Plus, zatímco společnost CytoSorbents a její síť přímého prodeje, strategičtí partneři a distributoři budou i nadále zásobit trh technologií CytoSorb ® . Technologie CytoSorb ® je certifikována značkou CE a je distribuována v 67 zemích celého světa.

Dr. Holger Seeberg, člen správní rady společnosti B. Braun Avitum, se k dohodě vyjádřil následovně: „S potěšením oznamujeme dohodu o marketingové spolupráci se společností CytoSorbents. Prostřednictvím této spolupráce chceme lékařům a lékařským střediskům poskytnout jeden z nejslibnějších prostředků pro boj s životu nebezpečnými záněty pomocí jedné z nejvýkonnějších platforem pro čištění krve, které jsou dnes v oblasti kritické péče k dispozici."

„S nadšením vítáme v naší partnerské síti CytoSorbents společnost B. Braun, důvěryhodnou globální organizaci a lídra v oblasti léčby renálních náhrad a intenzivní medicíny. Platforma B. Braun OMNI® je elegantní a výkonný přístroj, který lékařům umožňuje flexibilní užívání adsorbéru CytoSorb® k léčbě široké škály na životě ohrožených pacientů jednotek intenzivní péče," uvedl Dr. Phillip Chan, výkonný ředitel společnosti CytoSorbents.

Chris Cramer, viceprezident pro rozvoj podnikání v CytoSorbents, dodal: „Jsme velmi nadšeni z vytvoření nového partnerství s prvotřídní společností B. Braun. Věříme, že toto partnerství má mnoho synergií. Navíc máme v plánu úzce spolupracovat s globální obchodní organizací B. Braun na rozšíření kombinovaného využití CytoSorb®, přední technologie pro léčbu cytokinové bouře s nejnovější extrakorporální platformou B. Braun,OMNI® a sadou pro nitrožilní podání OMNIset® Plus, abychom pomohli pacientům po celém světě."

Tato globální dohoda o marketingové spolupráci se vztahuje na země, kde jsou oba produkty registrovány (americký trh je výslovně vyřazen). Finanční podmínky této dohody nebyly zveřejněny.

O společnosti B. Braun

B. Braun je jedním z předních světových výrobců a poskytovatelů zdravotnických zařízení a farmaceutických výrobků a služeb. Společnost B. Braun se 64 000 zaměstnanci v 64 zemích vyvíjí vysoce kvalitní systémy a služby pro uživatele po celém světě. V roce 2019 dosáhla skupina obratu 7.5 miliard EUR. Každá služba, kterou B. Braun poskytuje, se opírá o všechny odborné znalosti společnosti a hluboké porozumění potřebám uživatelů. Při vývoji svých produktů, produktových systémů a služeb působí B. Braun jako sparing partner. Společník, který podporuje vývoj prostřednictvím konstruktivního dialogu a motivace ke zlepšení věcí. Díky neustále rostoucímu portfoliu účinných řešení zdravotní péče přispívá B. Braun značnou měrou k ochraně a zlepšování zdraví lidí.

O společnosti CytoSorbents Corporation (NASDAQ:CTSO)

CytoSorbents Corporation je lídrem v imunoterapii v oblasti kritické péče a specializuje se na čištění krve. Vlajková loď společnosti, CytoSorb®, je Evropskou unií schválený extrakorporální adsorbátor cytokinů distribuovaný v 67 zemích po celém světě určený k léčbě „cytokinové bouře" nebo „syndromu uvolnění cytokinů", které by jinak mohly u běžných kritických onemocnění způsobit masivní zánět, selhání orgánů a smrt. Při takových zdravotních potížích je riziko smrti extrémně vysoké, žádná účinná léčba však neexistuje. CytoSorb® je také používán během a po kardiochirurgických zákrocích k odstranění zánětlivých mediátorů, které mohou vést k pooperačním komplikacím, včetně selhání více orgánů. CytoSorb® byl doposud užit ve více než 121 000 léčbách lidských pacientů. Produktu byla také za odstranění bilirubinu (u onemocnění jater), myoglobinu (při úrazech) a tikagreloru s rivaroxabanu během kardiotorakálního zákroku udělena značka CE, díky které byl produkt rozšířen na evropské trhy. CytoSorb® také obdržel povolení FDA pro nouzové použití ve Spojených státech amerických pro použití za stanovených okolností u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 s bezprostředně hrozícím nebo potvrzeným respiračním selháním. Technologii CytoSorb® bylo rvoněž uděleno průlomové označení FDA pro odstranění tikagreloru v kardiopulmonálním bypassu během akutního a urgentního kardiotorakálního zákroku.

Technologie čištění krve společnosti CytoSorbents jsou založeny na biokompatibilních, vysoce porézních polymerních kuličkách, které aktivně odstraňují toxické látky z krve a jiných tělesných tekutin zachycováním póry a povrchovou adsorpcí. Technologie CytoSorbents získaly grant nesnižující základní kapitál, smlouvu a další financování v hodnotě vyšší než 38 milionů USD od Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA), Amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), Národního ústavu zdraví (NIH), Národního ústavu pro lékařský výzkum srdce, plic a krve (NHLBI), Armády Spojených států amerických, Letectva Spojených států amerických, Amerického velitelství pro speciální operace (SOCOM), Velitelství amerického letectva pro výzkum vojenských technologií (USAF/AFMC) a dalších. Společnost vyvíjí řadu produktů založených na této unikátní technologii čištění krve chráněné mnoha americkými a mezinárodními patenty, včetně ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, DrugSorb™, ContrastSorb a dalších. Některé z patentů stále čekají na schválení. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti na adrese www.cytosorbents.com a www.cytosorb.com nebo nás můžete sledovat na Facebooku a Twitteru.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení, která nejsou historickými fakty, ale patří mezi takzvaná výhledová prohlášení ve smyslu ustanovení novely Zákona Spojených států amerických o sporech v souvislosti s obchodováním s cennými papíry z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tato výhledová prohlášení zahrnují, ale nejsou omezena na: prohlášení o našich plánech, cílech, reprezentacích a uchazečích a nejsou historickými fakty a obvykle jsou určena použitím pojmů, jako je „možná", „měli bychom", „mohli bychom", „očekávat", „plánovat", „předvídat", „věřit", „odhadovat", „eventuální", „pokračovat" a podobnými slovy, a to i přesto, že jsou některá výhledová prohlášení vyjádřena jinak. Měli byste si být vědomi toho, že výhledová prohlášení v této tiskové zprávě představují současný úsudek a očekávání vedení, ovšem naše skutečné výsledky, události a výkonnost společnosti se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných ve výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k těmto rozdílům patří, ale nejsou omezeny na: rizika uvedená v naší výroční zprávě ve formuláři 10-K podané u Komise pro kontrolu cenných papírů dne 5. března 2020 aktualizované riziky hlášenými v našich čtvrtletních zprávách ve formuláři 10-Q, v tiskových zprávách a dalších sděleních určených akcionářům, které jsme čas od času vydali ve snaze informovat zainteresované strany o rizicích a faktorech, které mohou ovlivnit naše podnikání. Varujeme vás, abyste se nespoléhali na žádná taková výhledová prohlášení. Zavazujeme se, že nebudeme veřejně aktualizovat ani revidovat žádná výhledová prohlášení, ať už v důsledku získání nových informací, budoucích událostí či v jakémkoli jiném případě, kromě případů vyžadovaných federálními zákony týkajících se cenných papírů.

