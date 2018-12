Společnosti Bethel Woods Center for the Arts, Live Nation a INVNT se spojily, aby vyprodukovaly nový třídenní festival hudby, kultury a komunity

Tato hudební, kulturní a společenská akce pro všechny generace se bude konat ve dnech 16.-18. srpna 2019 v centru BWCA, pouhých 90 minut od New Yorku. Tyto tři dny nezapomenutelných zážitků budou zahrnovat živá představení významných a začínajících umělců, které se skládají z více žánrů z různých desetiletí a rozhovorů ve stylu TED s předními futuristy a odborníky v oblasti retro technologií. Návštěvníci festivalu budou také moci navštívit muzeum v Bethel Woods, které vypráví příběh šedesátých let prostřednictvím působivých médií, interaktivních angažmá a artefaktů z festivalu z roku 1969, mohou také shlédnout speciální výstavu We Are Golden: Reflexe k 50. výročí festivalu Woodstock a aspirace na budoucnost Éry Vodnáře.

„Jsme nadšeni, že na produkci festivalu Bethel Woods Music and Culture spolupracujeme s Live Nation a INVNT," uvedla Darlene Fedun, generální ředitelka centra BWCA. „Před padesáti lety se lidé na našem místě mírumilovně shromažďovali, inspirovaní změnou světa prostřednictvím hudby. Jako správci tohoto historického místa zůstáváme odhodláni zachovat tuto bohatou historii a ducha a vychovávat a inspirovat nové generace, aby pozitivně přispěly světu prostřednictvím hudby, kultury a komunity."

Třídenní festival bude využívat nejmodernější místa a zařízení centra BWCA. Na tuto příležitost budou speciálně vytvořeny zábavní vesničky a řada speciálních míst pro představení. Další podrobnosti o harmonogramu této události, prodeji jízdenek, nehudebních zážitcích a činnosti značky budou brzy zveřejněny.

Oslavy centra Bethel Woods Center for Arts při příležitosti 50. výročí nejlepšího festivalu všech dob, které jsou plánované na léto roku 2019, nejsou produkovány, sponzorovány nebo přidruženy ke společnosti Woodstock Ventures LC, pořadateli festivalu z roku 1969 a jeho dalších výročních festivalů a nejsou událostí značky WOODSTOCK®.

O organizaci Bethel Woods Center for the Arts a muzeu v Bethel Woods

Bethel Woods Center for the Arts je nezisková kulturní organizace, která se nachází na místě festivalu Woodstock z roku 1969 v Bethelu v New Yorku. Nachází se pouhých 90 kilometrů od New Yorku v bujném areálu, který nabízí idylický výhled na okolní krajinu. Centrum se skládá z divadelního amfiteátru Pavilion Stage, které pojme 15 000 diváků, intimní vnitřní galerie se 440 sedadly a oceněného muzea v Bethel Woods. Centrum nabízí pestrý výběr populárních umělců, kulturně bohatých představení a vzdělávacích, komunitních a muzejních programů, které mají díky výtvarnému umění inspirovat výrazem, kreativitou a inovacemi. Centrum Bethel Woods je příkladem ve svém úsilí zapojování, inspirace a obhajování dostupnosti umění pro všechny věkové kategorie a spojování se s partnery komunity, aby rozšířilo programový dosah a posílilo podporu a zdroje pro své aktivity. Muzeum v Bethel Woods je věnováno studiu a výstavě společenských, politických a kulturních událostí šedesátých let, včetně festivalu Woodstock, a odkazů té doby, stejně jako zachování místa konání festivalu Woodstock v roce 1969. Více než nostalgickou oslavu barevného desetiletí oceňované muzeum poskytuje zaměření na hlubší problémy a lekce desetiletí. Muzeum je dynamickým a živým zdrojem komunity, kde se jednotlivci a skupiny všech věkových kategorií účastní turné, živých přednášek, filmových rozhovorů, měnících se výstav a speciálních akcí. Součástí muzea jsou stálé výstavní prostory, galerie pro zvláštní výstavy, galerie exponátů v chodbě, muzejní divadlo, galerie událostí, maloobchodní prodejna, kavárna a památník Woodstock. Pro více informací navštivte prosím webové stránky www.BethelWoodsCenter.org .

O společnosti Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment LYV, + 2,43% je přední světovou společností zabývající se živou zábavou, která se skládá z předních světových hráčů na trhu: společností Ticketmaster, Live Nation Concerts a Live Nation Media & Sponsorship. Další informace naleznete na webových stránkách www.livenationentertainment.com .

O agentuře INVNT

Společnost INVNT, která byla založena v roce 2008, byla vytvořena, aby se stala nejlepší agenturou pro podporu živých značek na světě. Kanceláře společnosti INVNT jsou strategicky umístěny v New Yorku, Londýně, Sydney, Detroitu, San Franciscu, Washingtonu D.C. a Stockholmu. Pro více informací navštivte webové stránky http://invnt.com .

