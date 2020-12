Společnosti EVERSANA a ArisGlobal ohlašují strategické partnerství pro transformaci automatizace bezpečnosti léčiv a pro pokrok v integrovaných modelech dodržování předpisů

EVERSANA využije end-to-end platformu společnosti ArisGlobal s názvem LifeSphere Safety, k posílení komercializačních služeb nové generace

CHICAGO, 4. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnosti EVERSANA ™, průkopník v oblasti komerčních služeb nové generace v odvětví přírodních věd a ArisGlobal, přední poskytovatel přírodovědného softwaru, který dokáže automatizovat funkce vývoje léků, dnes ohlásily strategické partnerství pro digitální transformaci end-to-end farmakovigilančních služeb, které má přispět k bezpečnější a účinnější zdravotní péči o pacienty po celém světě.

„Dodržování předpisů je povinnou součástí farmaceutického ekosystému, přesto je běžně zajišťováno skrze externí platformy, týmy, call centra a data," prohlásil Vikram Anand, výkonný viceprezident obchodní jednotky pro dodržování předpisů společnosti EVERSANA. „Vedeme digitální transformaci integrovaných služeb zajišťujících soulad s předpisy, založenou na bezproblémové automatizaci dat a služeb, abychom nakonec vytvořili nejvyšší úroveň účinnosti, efektivity a bezpečnosti, jakou může poskytnout pouze integrovaný poskytovatel komerčních služeb."

V rámci podmínek partnerství bude společnost EVERSANA využívat end-to-end platformu LifeSphere Safety Platform společnosti ArisGlobal pro správu bezpečnosti klinických a komerčních produktů, včetně inteligentní automatizace a zpracování případů týkajících se nežádoucích účinků vylepšené strojovým učením. Tato technologie přidává do farmakovigilančních služeb společnosti EVERSANA prediktivní inteligenci v reálném čase, stejně jako schopnosti zpracovávat a analyzovat údaje o bezpečnosti a schopnost s jistotou předpovídat klíčové signály a rizikové faktory, identifikovat bezpečnostní problémy a vydávat doporučení pro vhodné využití produktu, které maximalizuje výsledky pacientů.

Strategické partnerství společností EVERSANA a ArisGlobal pomůže příslušným klientům učinit kritická rozhodnutí ohledně řízení životního cyklu produktu, včetně oblastí terapeutické či geografické expanze, prediktivní bezpečnosti pro cílenou populaci, užití mimo schválené indikace a osobní bezpečnosti v éře genové a buněčné terapie. V listopadu 2020 umožnila společnost EVERSANA připojení klientů k bezpečnostní platformě LifeSphere Safety Platform a do poloviny roku 2021 plánuje rychlou expanzi s více než 20 dalšími zprovozněními pro další klienty.

„Zaměření společnosti EVERSANA na inovace v procesu komercializace je dokonale v souladu s posláním společnosti ArisGlobal vytvořit nejchytřejší softwarovou platformu pro výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd," uvedl Sankesh Abbhi, prezident a generální ředitel společnosti ArisGlobal. „Jsme hrdí na to, že můžeme prohloubit naše partnerství se společností EVERSANA, což pomůže přinést bezpečnější a efektivnější léčby na trh a zlepšit život pacientů po celém světě."

Společnost EVERSANA nedávno oznámila řadu technologických partnerství a investic do datových sad, které umožní prediktivní analytiku a digitální automatizaci v průběhu procesu zahájení léčby a komercializace; každý krok je navržen k řešení globálních cen, přístupu, finančních kompenztací, důkazů v reálném světě, dodržování a dodávek produktů v odvětví přírodních věd. „Od strategie dodržování předpisů až po dlouhodobou komercializaci přidáváme do našeho provozu bezprecedentní úroveň efektivity, abychom vytvořili větší hodnotu, optimalizovali zkušenosti pacientů a reinvestovali zdroje, abychom mohli rychleji uvést na trh inovativnější léčby. Pacienti po celém světě si to zaslouží, "dodal Anand.

Automatizovaná bezpečnostní platforma typu end-to-end s názvem LifeSphere Safety, vyvinutá ve spolupráci s nejlepšími světovými společnostmi v oblasti přírodních věd, pomáhá stovkám farmakovigilančních týmů po celém světě šetřit čas a úsilí, zajistit shodu s budoucími požadavky a poskytnout hluboký vhled do bezpečnostních dat. Postavena na zcela nové, nejmodernější cloudové platformě, obsahuje nejnovější technologii kognitivní automatizace, která přináší průlomové zvýšení efektivity týmům zabývajícím se bezpečností léčiv.

O společnosti EVERSANA™

EVERSANA ™ je předním globálním poskytovatelem služeb v odvětví přírodních věd. Integrovaná řešení společnosti vycházejí ze zkušeností pacientů a pokrývají všechny fáze životního cyklu produktu, aby poskytly dlouhodobou a udržitelnou hodnotu pro pacienty, předepisující lékaře, partnery kanálu a plátce. Společnost slouží více než 500 organizacím, včetně inovativních start-upů a zavedených farmaceutických společností, k prosazování řešení v oblasti přírodních věd pro zdravější svět. Chcete-li se dozvědět více o společnosti EVERSANA, navštivte EVERSANA.com nebo se s námi spojte přes LinkedIn a Twitter.

O společnosti ArisGlobal

ArisGlobal mění způsob, jakým dnešní nejúspěšnější společnosti v oblasti přírodních věd vyvíjejí průlomová řešení a přinášejí na trh nové produkty. Naše technologická end-to-end platforma pro vývoj léčiv s názvem LifeSphere® integruje náš patentovaný kognitivní výpočetní modul Nava® pro automatizaci všech klíčových funkcí životního cyklu vývoje léčiv. Platforma LifeSphere®, navržená s hlubokými odbornými znalostmi a dlouhodobou, více než 30letou perspektivou, je jednotnou platformou, která zvyšuje efektivitu, zajišťuje dodržování předpisů, poskytuje užitečné informace a snižuje celkové náklady na vlastnictví prostřednictvím multi-tenant architektury SaaS.

Společnost ArisGlobal se sídlem ve Spojených státech má regionální kanceláře v Evropě, Indii, Japonsku a Číně. Pro více informací a novinek sledujte ArisGlobal na LinkedInu a Twitteru.

