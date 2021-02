Společnosti Shanghai Electric Guoxuan a Pacific Green podepsaly memorandum o porozumění k výrobě systémů pro skladování energie z baterií

ŠANGHAJ, 24. února 2021 /PRNewswire/ -- Společnosti Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd („Shanghai Electric Guoxuan" nebo „společnost") a Pacific Green Technologies, Inc. („Pacific Green" nebo „PGTK") podepsaly memorandum o porozumění ohledně strategické výroby systémů skladování energie z baterií. Obě strany využijí svých předností a zdrojů k prozkoumávání nových projektů systémů skladování energie na mezinárodní úrovni a připraví půdu pro vstup společnosti Shanghai Electric Guoxuan na vrcholný globální trh v této oblasti.

Pacific Green bude dohlížet na implementaci projektů prostřednictvím své dceřiné společnosti Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. Na základě zkušeností se zpracováním a vývojem mezinárodních projektů skladování energie se bude PGTK zaměřovat na oblast návrhu systémů, integraci a komerční optimalizaci. Shanghai Electric Guoxuan, společný podnik založený v prosinci 2017 společnostmi Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) a Gotion High-Tech (SZSE: 002074), se mezitím jakožto přední dodavatel zaměří na efektivní využití svých odborných znalostí k zajištění systémů lithiových baterií.

Společnost Shanghai Electric Guoxuan se zaměřuje na technologická odvětví akumulátorů a integrace systémů skladování energie. Její portfolio zahrnuje výzkum a vývoj, prodej a služby v oblasti systémů skladování lithiových baterií, zkoumání pokročilých materiálů pro skladování lithiových baterií, baterií a správu baterií a integrovaných systémů celého průmyslového řetězce. Společnost vyvinula dvě lithium-fosfátové baterie s dlouhou životností, které využívají pokročilou technologii k optimalizaci materiálového designu a výrobních procesů. Kromě odolnosti vůči přebíjení, zkratům a přehřátí se tyto baterie mohou pochlubit špičkovými životními cykly, které splňují vysoké požadavky na bezpečnost a dlouhou životnost systémů skladování energie.

V prosinci 2018 položila společnost Shanghai Electric Guoxuan s celkovou investicí 3 miliard CNY základy průmyslové centrály na výrobu lithiových baterií v Nan-tchungu s plánovanou kapacitou 10 GWh. 29. září 2020 byla 1. fáze základny s kapacitou 5GHw, do které bylo investováno 1,5 miliardy CNY, oficiálně dokončena a spuštěna. Pyšní se špičkovými výrobními linkami a inteligentní výrobou. Navíc je její provoz z 85 % digitalizován.

Další klíčové domácí projekty zahrnují:

Rozsáhlé projekty skladování energie v provincích An-chuej, Čching-chaj a dalších: Od roku 2017 vyvinula společnost Shanghai Electric řadu projektů skladování energie ve 13 provinciích, městech a autonomních regionech po celé Číně, zaměřených především na energetické mikrosítě, průmyslové a komerční skladování energie, skladování nové energie, sdílené fotovoltaické skladování a skladování energie s integrovaným nabíjením.

Od roku 2017 vyvinula společnost Shanghai Electric řadu projektů skladování energie ve 13 provinciích, městech a autonomních regionech po celé Číně, zaměřených především na energetické mikrosítě, průmyslové a komerční skladování energie, skladování nové energie, sdílené fotovoltaické skladování a skladování energie s integrovaným nabíjením. Projekt sdíleného skladování energie v provincii Čching-chaj s 32MW/64MWh: Společnost Shanghai Electric, inovátor v oblasti skladování nové energie, zprovoznila 26. prosince 2020 prostřednictvím nového modelu „sdíleného skladování energie" své řešení celého průmyslového řetězce spojující zdroj, síť, nabíjení a skladování.

Společnost Shanghai Electric, inovátor v oblasti skladování nové energie, zprovoznila 26. prosince 2020 prostřednictvím nového modelu „sdíleného skladování energie" své řešení celého průmyslového řetězce spojující zdroj, síť, nabíjení a skladování. Čchung-mingský projekt inteligentní energie Internet+: Od roku 2018 implementovala společnost Shanghai Electric řadu inteligentních technických řešení pro obec Sin-an spadající pod město San-sing. Sestava získává elektřinu ze 100% obnovitelné energie, disponuje bateriovým systémem pro skladování energie, dosahuje špičkových hodnot a konfiguruje sadu zařízení pro kompenzaci jalového výkonu za účelem zlepšení kvality energie. Systém řízení energie řídí hybridní systémy v síti i mimo ni a zajišťuje elektřinu pro osvětlovací systémy, dobíjecí stanice a další veřejná zařízení. V polovině roku 2020 projekt oslavil více než 550 dní bezpečného a úspěšného provozu s kumulativní výrobou energie téměř 320 000 kWh, ze které bylo do sítě dodáno téměř 190 000 kWh čisté zelené energie. To znamená, že emise oxidu uhličitého byly sníženy přibližně o 320 tun, což odpovídá vysazení téměř 120 stromů.

Od roku 2018 implementovala společnost Shanghai Electric řadu inteligentních technických řešení pro obec Sin-an spadající pod město San-sing. Sestava získává elektřinu ze 100% obnovitelné energie, disponuje bateriovým systémem pro skladování energie, dosahuje špičkových hodnot a konfiguruje sadu zařízení pro kompenzaci jalového výkonu za účelem zlepšení kvality energie. Systém řízení energie řídí hybridní systémy v síti i mimo ni a zajišťuje elektřinu pro osvětlovací systémy, dobíjecí stanice a další veřejná zařízení. V polovině roku 2020 projekt oslavil více než 550 dní bezpečného a úspěšného provozu s kumulativní výrobou energie téměř 320 000 kWh, ze které bylo do sítě dodáno téměř 190 000 kWh čisté zelené energie. To znamená, že emise oxidu uhličitého byly sníženy přibližně o 320 tun, což odpovídá vysazení téměř 120 stromů. Baterie základnových stanic 5G: Společnost Shanghai Electric Guoxuan dosud dosáhla prodejů o objemu více než 100 milionů CNY na domácím i zahraničním trhu, aby poskytla lithium-železo-fosfátové-baterie základnám 5G.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric