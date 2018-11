Společnosti Stream TV a BOE vytvořily partnerství, aby zavedly na globální trh displejů 8K technologii 3D bez brýlí s vysokým rozlišením

FILADELFIE, 30. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnosti Stream TV Networks, Inc. a BOE Technology Group Co., Ltd. s potěšením oznamují dokončení jejich dlouhodobé strategické dohody s cílem spojit panely s vysokým rozlišením společnosti BOE, celosvětově největšího dodavatele panelů, s oceněnou 3D technologií bez brýlí Ultra-D společnosti Stream TV. S touto novou dohodou vstupuje společnost BOE na trh 3D ruku v ruce se společností Stream TV.

Společnosti Stream TV Networks a BOE právě svolaly společnou tiskovou konferenci v Pekingu, které se zúčastnili výkonní ředitelé obou společností, kteří předvedli nejnovější verze 3D technologie bez brýlí společnosti Stream TV. Na tiskové konferenci společnost BOE vyjádřila svůj záměr od této chvíle zahrnovat technologii společnosti Stream TV v celém rozsahu svých produktových řad.

„Zdokonalili jsme obrazovky a panely 8K s vysokým rozlišením (televizory, telefony, notebooky, tablety, monitory atd.), abychom poskytli bezkonkurenční zážitek ze sledování, který přináší výrobcům zařízení a jejich zákazníkům skutečnou hodnotu," řekl Mathu Rajan, generální ředitel společnosti Stream TV. „Díky našemu partnerství se společností BOE výrazně pokročíme na světovém trhu displejů 8K, což spotřebitelům umožní mnohem větší zážitek ze sledování jakéhokoliv obsahu na jakémkoli zařízení."

Řešení Ultra-D společnosti Stream TV, které je veřejně považováno za nejlepší 3D technologii bez brýlí na světě, využívá pokročilou optiku a výkonné vykreslovací algoritmy, které vytvářejí úhel pohledu 140 stupňů, jež každému v místnosti dává ostré, jasné, živé a nastavitelné 3D zážitky bez nutnosti použití brýlí.

Panely společnosti BOE v kombinaci s technologií Ultra-D společnosti Stream byly předvedeny předním firmám v oboru, kteří plánují zavedení výrobků Ultra-D v roce 2019.

O SPOLEČNOSTI STREAM TV NETWORKS, INC:

Stream TV je technologická společnost se sídlem ve Filadelfii. Její průlomová technologie Ultra-D je jediným patentovaným 3D řešením bez brýlí, které nabízí jak ohromující vizuální zobrazení, tak konverzi obsahu z jakéhokoli zdroje 2D nebo 3D. www.Ultra-D.com

O SPOLEČNOSTI BOE:

BOE je průkopníkem inovace a vývoje technologií TFT-LCD a věnuje se tak urychlení vývoje nových zobrazovacích zařízení, jako jsou flexibilní displeje a rozšířená a virtuální realita. Společnost BOE usiluje o vytvoření lehkých, tenkých, úsporných a ekologických výrobků s vysokým barevným rozlišením, vysokým rozlišením obrazu a širokým úhlem pohledu. Neustále zlepšuje vizuální zážitek pro mobilní telefony, tablety, notebooky, monitory, televizory a další zařízení. http://www.boe.com/en/index/pei.html

