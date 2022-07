Společnosti TUMI a STAPLE zahájily exkluzivní spolupráci, která oslavuje energičnost New Yorku a objevování světa

Kampaň, která tuto spolupráci představuje, byla celá natočena na klasický filmový materiál renomovaným pouličním fotografem a všestranně nadaným umělcem Jacobem Consensteinem. Snímky z kampaně, která je situována do New Yorku, zachycují nejen funkčnost výrobků, ale oslavují také jejich autenticitu, energii a inspiraci.

Kolekce obsahuje pět nových stylů, z nichž každý je navržen pro moderní městské cestovatele a spojuje v sobě charakter městského ruchu s typickými inovacemi značky TUMI. Návrhem celé kolekce prostupuje růžová barva Pigeon a podšívka ve stylu mapy New Yorku, které připomínají město, v němž Jeff Staple vyrostl. Kolekce zve zákazníky na cestu kolem světa, ať už jde o prostorný batoh Backpack se vzorem inspirovaným ulicemi São Paula, nebo o kompaktní brašnu Sling, která se inspiruje Tokiem. Hravější kousek, netradiční crossbody taška Ping Pong, má potisk, který připomíná barcelonské dlaždice, a vejdou se do ní zdaleka nejen pálky. Má ideální rozměry, abyste měli po ruce vždy to nejdůležitější, a zároveň je ukázkou podstaty značky STAPLE a dokonalého designu značky TUMI. Crossbody taška Kit se odkazuje na losangeleskou architekturu a díky odnímatelnému popruhu, který umožňuje sadu nosit jako běžnou tašku nebo ji použít jako cestovní soupravy, vystavuje na odiv svou vynalézavost. Příruční kufr International Expandable 4 Wheeled Carry-On se vyznačuje kamufláží STAPLE Pigeon s komplexním návrhem, který se inspiruje New Yorkem.

„Jeff Staple je inovátor a podnikatel. Nikdy neustrnul na místě a vždy se snažil překonat hranice normy, aby streetwearovou kulturu představil na světové scéně," prohlašuje o svém spolupracovníkovi kreativní ředitel značky TUMI Victor Sanz. „Jeff je skutečným světoobčanem, protože je příkladem člověka, který cestuje po světě, ale neztrácí přitom smysl pro domov a místo, odkud pochází, a zároveň přijímá jiné kultury, aby se jimi inspiroval a jejich prostřednictvím se dále rozvíjel. To naprosto jednoznačně odpovídá i našemu vnímání světa. Neustále hledáme další externí zdroje inspirace a vždy vycházíme z našich základních hodnot," uzavřel Sanz.

„Značka TUMI pro mě byla vždy symbolem luxusu, cestování, inovací a technologií," uvedl zakladatel uměleckého oddělení STAPLE & Reed Jeff Staple. „Vztah k cestování a výkonu, i to, jak tyto zážitky ovlivňují váš každodenní život, jsou něčím, co obě naše značky velmi zásadním způsobem sdílejí. Dobrý návrh cestovních doplňků velice oceňuji, zejména pokud se nacházím na nějakém novém místě a neustále na cestách. Mentalita spěchu, kterou STAPLE Pigeon reprezentuje, vznikla jako snaha oslovit kulturu New Yorku, ale na svých cestách jsem zjistil, že stejnou mentalitu zastupuje i v jiných městech po celém světě. Díky aktuální spolupráci se společností TUMI se tento duch má možnost naplno projevit prostřednictvím jedinečných a výrazných designových detailů, které každý z jednotlivých stylů této kolekce obsahuje."

Kolekce je celosvětově dostupná na webu TUMI.com, ve vybraných prodejnách společnosti TUMI a na stránkách StaplePigeon.com. Výrobky jsou v Severní Americe a v Evropě dostupné od 7. července a v Asii a Tichomoří od 18. července.

Maloobchodní ceny kolekce TUMI x STAPLE:

International Expandable 4 Wheeled Carry-On: 1195 USD

Sling: 495 USD

Ping Pong Crossbody: 250 USD

Kit Crossbody: 295 USD

Backpack: 695 USD

O SPOLEČNOSTI TUMI

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 prvotřídní funkční luxusní doplňky pro obchod a cestování navržené tak, aby obohacovaly, usnadňovaly a zpříjemňovaly všechny aspekty života na cestách. Jedinečná funkčnost se snoubí s vynalézavostí – chceme být celoživotním partnerem lidí, kteří jsou neustále v pohybu a které nemůže nic zastavit. Výrobky této značky se prodávají po celém světě ve více než 75 zemích na zhruba 2000 prodejních místech. Další informace o společnosti TUMI naleznete na adrese www.TUMI.com .

O JEFFU STAPLEOVI

Jeff Staple (rodným jménem Jeffrey Ng) je tvůrčí vizionář, jehož dílo zahrnuje oblasti grafického a módní designu, návrhu obuvi a také marketingu značek. Je zakladatelem společnosti REED ART DEPARTMENT (dříve Staple Design), ve které se podílel na nesčetných kreativních projektech pro klienty od začínajících značek až po společnosti ze seznamu Fortune 100. Letos uplyne 25 let od chvíle, kdy Jeff v roce 1997 založil průkopnickou streetwearovou značku STAPLE, sídlící v New Yorku, s dnes již velice známým „holubím" logem, kterou v roce 2002 následovalo založení zážitkového butiku REED SPACE.

Další informace o společnosti TUMI naleznete na adrese www.TUMI.com

Další informace o společnosti STAPLE naleznete na adrese https://www.staplepigeon.com/

