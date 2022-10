Společnost Auria posiluje své zaměření na udržitelnost a zřizuje pozice manažera pro udržitelnost a globálního ředitele pro udržitelnost

SOUTHFIELD, Mich. , 28. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Auria, přední světový dodavatel podlahových materiálů, akustických, tepelných, aerodynamických a dalších řešení na bázi vláken pro automobilový průmysl, jmenovala vedoucího evropské divize Auria Europe Marca Fleglera svým vůbec prvním vrchním ředitelem pro udržitelnost (chief sustainability officer, CSO) a dr. Pinar Erolovou do nově vytvořené funkce globálního ředitele pro udržitelnost.

Na pozici CSO bude Flegler řídit globální hodnotové cíle firmy v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení (ESG) a stanovovat klíčové ukazatele výkonnosti jako součást měřitelné dlouhodobé strategie, přičemž bude nadále zastávat funkci vedoucího společnosti Auria Europe.

Erolová, která se ke společnosti Auria připojila nedávno, bude Fleglerovi podřízena a bude odpovídat za řízení programu podávání podnikových zpráv o udržitelnosti, rozvoj plánu udržitelnosti společnosti a budování globálního týmu pro realizaci cílených cílů ESG.

Tyto specializované funkce umožní společnosti Auria úspěšně rozšiřovat obsah svých ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelných obchodních postupů v rámci celého hodnotového řetězce a vytvářet tak dlouhodobou hodnotu pro zákazníky, zaměstnance, zúčastněné strany a životní prostředí.

„Udržitelnost je jedním ze tří pilířů našeho programového prohlášení a v budoucnosti společnosti Auria zaujímá stále důležitější roli," řekl Flegler. „Naším posláním je vnést udržitelnost do všeho, co ve společnosti Auria děláme – produktů, procesů, organizace či výrobních operací."

Flegler má v automobilovém průmyslu přes 25 let zkušeností na klíčových pozicích, včetně globálního zásobování, řízení dodavatelského řetězce, strojírenství a řízení prodeje. Ve společnosti Auria působí od jejího založení v roce 2017 a od roku 2020 zastává funkci generálního ředitele evropské divize společnosti. Předtím působil ve funkci senior viceprezidenta pro globální prodej. Před svým přestupem ke společnosti Auria byl Flegler senior viceprezidentem pro zásobování ve společnosti IAC, kde dohlížel na veškeré přímé a nepřímé nákupy materiálů, kvalitu dodavatelů a nákupní systémy. Svou kariéru zahájil ve společnosti Harman International, kde působil na různých manažerských pozicích v oblasti nákupu.

Německý rodák Flegler získal bakalářský titul v oboru strojírenství na střední technické škole v německém Stuttgartu. Kromě toho dosáhl také bakalářského titulu v oboru výroby a logistiky na univerzitě AKAD v německém Lahru.

Erolová přináší do společnosti Auria 20 let zkušeností v oblasti udržitelnosti, včetně několikaletého působení v oblasti poradenství pro společenskou odpovědnost firem, udržitelnost výrobků a řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (EHS). Naposledy působila od roku 2019 jako vedoucí udržitelnosti skupiny ve společnosti nnuks Group Holding GmbH. Předtím zastávala různé pozice v mezinárodních institucích, jako jsou IFC, Světová banka, EEA, Evropská komise a evropské poradenské společnosti v oblasti udržitelnosti.



Pinar pochází z Turecka a v tureckém Izmiru vystudovala bakalářský obor inženýrství životního prostředí a v Kocaeli magisterský obor odpadové hospodářství. Jako stipendistka DAAD přesídlila do Německa, kde dokončila druhý magisterský titul v oboru analýzy průmyslových toků a doktorát v oboru EKO-optimalizace dokončovacích linek v automobilovém průmyslu.

Flegler a Erolová působí v kanceláři společnosti Auria v Düsseldorfu.

