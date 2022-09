Společnost Ecobat jmenovala nového finančního ředitele

IRVING, Texas, 21. září 2022 /PRNewswire/ – Společnost Ecobat, světový lídr v oblasti recyklace baterií, oznámila jmenování Lloyda McGuirea na pozici finančního ředitele. Jako klíčový člen manažerského týmu bude McGuire dohlížet na veškeré finanční operace společnosti Ecobat, včetně účetnictví, finančních výkazů, daní, kontroly podnikání a pokladny. Bude řídit všechny aspekty finančních záležitostí a rozhodování.

„Lloyd prokázal své schopnosti při využití finančních poznatků k transformaci obchodních strategií. Máme velké štěstí, že se ujal vedení finančních operací naší organizace, protože i nadále pokračujeme ve snaze zajistit bezpečnější a udržitelnější obchodní činnost v oblasti baterií," uvedl generální ředitel společnosti Ecobat Marcus Randolph.

McGuire má více než patnáctileté zkušenosti v různých oblastech podnikání, včetně zkušeností na pozici poradce pro restrukturalizaci podniků, poradce pro finanční restrukturalizaci nebo právníka pro veřejné i soukromé společnosti, věřitele, nezajištěné strany a vládní subjekty. Před nástupem do společnosti Ecobat působil jako partner pro podnikové finance a restrukturalizaci ve společnosti FTI Consulting. Předtím, po ukončení aktivní služby v námořní pěchotě Spojených států amerických, kde sloužil jako vojenský prokurátor, absolvoval stáž ve společnosti GSO Capital Partners, náležící pod skupinu The Blackstone Group. V armádě se věnoval soudním sporům. Byl nasazen v Afghánistánu u pěšího praporu, kde působil jako právní poradce velícího důstojníka v otázkách daňového práva, vyšetřování, operací se zadrženými osobami, válečného práva a dalších. Je držitelem bakalářského titulu ze Southwestern University, doktorátu z Univerzity Jižní Karolíny a titulu M.B.A. z Univerzity A&M v Texasu. Je členem texaské advokátní komory, advokátní komory Jižní Karolíny a advokátní komory v District of Columbia, a je také členem poradního sboru M.B.A. na A&M v Texasu.

Lloyd McGuire se připojuje k dalším šesti vedoucím pracovníkům, kteří společně disponují desítkami let zkušeností a jsou plně odhodláni provést společnost Ecobat její pokračující transformací v oblasti energetických úložišť. Členem týmu vedení společnosti se oficiálně stane dne 19. září 2022, kdy nastoupí na pozici finančního ředitele.

O společnosti Ecobat

Ecobat je největší světovou společností pro recyklaci baterií. Ročně plně recyklujeme téměř 70 milionů olověných autobaterií. Již téměř sto let zajišťuje Ecobat vyšší bezpečnost a udržitelnost obchodu s bateriemi. Nyní pokračujeme v objevování způsobů, jak efektivněji využívat olovo, lithium a další materiály, které jsou zdrojem energií v našem každodenním životě. Další informace o tom, jak měníme způsoby ukládání energií, najdete na adrese www.ecobat.com.

