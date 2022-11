Společnost HONOR představuje v Číně novou generaci skládacího vlajkového zařízení HONOR Magic Vs a řadu HONOR 80

Zcela nový HONOR Magic Vs s nejmodernějším designem, revolučním displejem a bezkonkurenčním výkonem nastavuje nová měřítka pro skládací vlajková zařízení

ŠEN-ČEN, Čína, 25. listopadu 2022 /PRNewswire/ – Globální technologická značka HONOR dnes oznámila uvedení zařízení HONOR Magic Vs a řady HONOR 80 na čínský trh. HONOR Magic Vs posouvá zavedená měřítka v oblasti designu, displeje, výkonu a uživatelského komfortu, a je tak dokonalým společníkem pro práci i zábavu. Řada HONOR 80, která umožňuje mladým začínajícím tvůrcům naplnit jejich tvůrčí potenciál, je nejnovějším smartphonem, který byl představen v rámci stylové řady N společnosti HONOR a který se může pochlubit vylepšenými možnostmi natáčení videa a fotografování.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit naši novou generaci skládacího vlajkového zařízení HONOR Magic Vs, která v elegantním a stylovém designu přináší převratné inovace a výjimečný uživatelský zážitek," uvedl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic Vs bude naším vůbec prvním skládacím vlajkovým zařízením, které bude debutovat na zahraničních trzích, a jsme přesvědčeni, že přinese obrovský pokrok a změní způsob, jakým lidé po celém světě používají smartphony."

Špičkové skládací zařízení s revolučním provedením pantu

Výjimečně tenký a lehký HONOR Magic Vs má ve složeném stavu tloušťku 12,9 mm[1] a váží pouhých 261 g[2], což z něj činí nejlehčí skládací smartphone na trhu, který je radost nosit s sebou. HONOR Magic Vs je také vybaven mimořádně velkou baterií s kapacitou 5000 mAh[3], což je největší baterie ve stejné třídě stávajících skládacích smartphonů pro celodenní používání. HONOR Magic Vs se vyznačuje symetrickým a jednolitým designem, který mu propůjčuje prvotřídní vzhled a dojem harmonie. Díky důmyslné konstrukci pantu se HONOR Magic Vs skládá bez jakékoliv mezery a po rozložení poskytuje displej bez záhybů.

K nízké hmotnosti přispívá i to, že je HONOR Magic Vs vybaven superlehkým bezkloubovým pantem pečlivě vyrobeným technologií zpracování odlitků z jednoho kusu, která výrazně snižuje počet součástí nosné konstrukce kloubu z 92 na 4[4] při zachování jeho odolnosti a pevnosti. Pant telefonu HONOR Magic Vs je vyroben z kvalitních materiálů využívaných v leteckém průmyslu a vydrží více než 400.000 složení[5], což odpovídá více než deseti letům používání při 100 složeních denně – vytváří tak nový standard v oblasti skládacího smartphonu.

Velký duální displej pro výjimečný zážitek ze sledování

HONOR Magic Vs překonává stávající skládací zařízení, která jsou často vybavena dlouhou a úzkou vnější obrazovkou, a ve složeném stavu se může pochlubit 6,45palcovým displejem[6] s uživatelsky přívětivým poměrem stran 21 : 9 a 90% poměrem obrazovky k tělu[7], což uživatelům umožňuje pozoruhodně snadno zobrazovat obsah i zadávat text. V rozloženém stavu přináší HONOR Magic Vs zážitek jako tablet s mimořádně širokým 7,9palcovým vnitřním displejem, který je ideální pro uživatele, kteří hledají snadný multitasking a více prostoru na obrazovce, aby si mohli vychutnat veškerý svůj oblíbený obsah.

Monitor HONOR Magic Vs podporuje 100% barevný gamut DCI-P3 a poskytuje až 1,07 miliardy barev, takže si uživatelé mohou užívat úžasný obraz ve věrných barvách. Díky obnovovací frekvenci obrazovky až 120 Hz[8] je divákům zaručena pohlcující zábava, ať už sledují filmy, prohlížejí web nebo hrají hry.

Smartphone HONOR Magic Vs nabízí profesionální řešení pro pohodlí očí a je vybaven funkcí dynamického stmívání, která inteligentním a dynamickým způsobem upravuje jas obrazovky, čímž snižuje únavu očí způsobenou dlouhým sledováním obrazovky. HONOR Magic Vs přináší také zcela novou funkci – cirkadiánní noční displej, který účinně minimalizuje negativní účinky modrého světla a pomáhá uživatelům zlepšit kvalitu spánku, být energičtější i produktivnější během dne. Obě obrazovky monitoru HONOR Magic Vs jsou vybaveny technologií PWM Dimming s frekvencí 1920 Hz, která omezuje blikání obrazovky a zajišťuje pohodlné sledování i v prostředí se slabým osvětlením.

Počítačová fotografie a vylepšený zvukový zážitek

HONOR Magic Vs je vybaven trojitým kamerovým systémem, který se skládá z 54Mpx hlavního fotoaparátu IMX800, 50Mpx ultraširokoúhlého a makrofotografického hlavního fotoaparátu a 8Mpx fotoaparátu s 3× optickým zoomem, který uživatelům umožňuje pořizovat úchvatné snímky s úžasnými detaily a přináší vynikající zážitek z fotografování i natáčení videa. Díky vlastnímu obrazovému procesoru HONOR Image Engine s umělou inteligencí se HONOR Magic Vs může pochlubit nejlepšími výpočetními fotografickými schopnostmi ve své třídě a schopností vytvářet vysoce kvalitní snímky za jakékoli situace.

Bezkonkurenční výkon po celý den

Mobilní platforma Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[9] poskytuje zařízení HONOR Magic Vs výkon hodný vlajkové lodi. Díky vylepšenému výkonu GPU a CPU i vyšší energetické účinnosti umožňuje HONOR Magic Vs rychlejší a plynulejší uživatelský zážitek. HONOR Magic Vs je také vybaven 8 GB paměti RAM a 256GB úložištěm nebo 12 GB paměti RAM a 256/512GB úložištěm, což zvyšuje celkovou rychlost zpracování a kapacitu úložiště.

Díky podpoře 66W kabelového nabíjení HONOR SuperCharge[10] umožňuje HONOR Magic Vs plně nabít baterii na 100 % za pouhých 46 minut[11].

Zabezpečení Dual-TEE pro vyšší bezpečnost

HONOR Magic Vs je vybaven bezpečnostním systémem Dual TEE (Trusted Execution Environment) vyvinutým v kombinaci se společností Qualcomm, který uživatelům poskytuje ochranu na úrovni hardwaru a zajišťuje tak vyšší ochranu soukromí a zabezpečení. HONOR Magic Vs je vybaven nejnovějším systémem MagicOS 7.0 založeným na systému Android 12 a nabízí řadu vylepšených chytrých funkcí, které usnadňují multitasking a maximálně zvyšují produktivitu.

Řada HONOR 80: Nový společník pro nadšence do vlogování

Řada HONOR 80, která se skládá z modelů HONOR 80 Pro a HONOR 80, posouvá mobilní natáčení vlogů na zcela novou úroveň. Funkce AI Vlog Master, vůbec první v tomto odvětví, pomáhá přesně rozpoznat scénáře fotografování a doporučí nejvhodnější režim fotografování, včetně režimů Makro[12], Noc[13], Portrét, Sólo střih, Multi-Video a HDR Video, a umožňuje tak bezproblémové fotografování s fotoaparáty zařízení řady HONOR 80. Řada HONOR 80 je vybavena technologií HONOR Image Engine, která vylepšuje zpracování obrazu a přizpůsobuje jej různým světelným podmínkám, aby vždy poskytovala co nejživější obraz.

Pro výjimečné fotografické zážitky je řada HONOR 80 vybavena nejlepším 160Mpx hlavním fotoaparátem s ultračistým obrazem ve své třídě, který se může pochlubit velkým 1/1,56palcovým snímačem s 2,24µm pixely, jenž zachytí více světla a je zárukou vysoce kvalitních fotografií s úžasnými detaily, a to i za špatných světelných podmínek.

HONOR 80 Pro je poháněn mobilní platformou Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[14], disponuje velkou baterií s kapacitou 4800 mAh a nejnovějším systémem MagicOS 7.0, který poskytuje výkon na úrovni vlajkového zařízení a zkvalitňuje uživatelský zážitek.

Barvy, ceny a dostupnost

HONOR Magic Vs je k dispozici v úžasných barevných provedeních: Oranžová, azurová a černá[15] . Od 23. listopadu bude HONOR Magic Vs v Číně k předobjednání za 7499 RMB.

Řada HONOR 80 bude k dispozici ve čtyřech módních barevných provedeních, konkrétně jde o modré Ripple Blue, růžové Sunrise Pink, zelené Emerald Green a černé Midnight Black. Řada HONOR 80 bude v Číně k dispozici k předobjednání od 23. listopadu za cenu od 2699 RMB.

Pro více informací navštivte internetový obchod HONOR na adrese www.hihonor.com.

O společnosti HONOR

Společnost HONOR je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jejím cílem je stát se ikonickou globální technologickou značkou a prostřednictvím svých výkonných produktů a služeb vytvořit nový inteligentní svět pro každého. S neochvějným zaměřením na výzkum a vývoj vytváří technologie, které lidem po celém světě umožňují překonávat hranice a přináší jim svobodu dosáhnout a vykonat více. HONOR nabízí řadu vysoce kvalitních chytrých telefonů, tabletů, notebooků a nositelných zařízení vyhovující každému rozpočtu. Její inovativní a spolehlivé prémiové produkty pomáhají svým uživatelům stát se dokonalejší verzí sebe sama.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti HONOR www.hihonor.com nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]

[1]HONOR Magic Vs má tloušťku 12,9 mm (složený displej) a 6,1 mm (rozložený displej). Velikost výrobku se může lišit v závislosti na jeho konfiguraci, výrobním procesu a metodách měření. Údaje ve specifikacích jsou pouze orientační. [2] Data pocházejí z HONOR labs. Data pocházejí z HONOR labs. Vychází z nejlehčí verze, která se dodává se zadní částí z veganské kůže. Verze se skleněnými zády váží 267 g. Celková hmotnost včetně baterie. Skutečná hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci výrobku, výrobních procesech a metodách měření. [3] Typická kapacita. Jmenovitá kapacita je 4900 mAh. [4] Data pocházejí z HONOR labs. V porovnání s HONOR Magic V, poslední generací HONOR Magic Vs. [5] Data pocházejí z HONOR labs. [6] Při použití zaoblených rohů na displeji je délka úhlopříčky hlavní obrazovky 7,9 palce a obrazovky na krytu 6,45 palce, měřeno podle standardního obdélníku (skutečná zobrazitelná plocha je o něco menší). [7] Data pocházejí z HONOR labs. [8] HONOR Magic Vs podporuje obnovovací frekvenci 90 Hz na rozložené obrazovce a 120 Hz na složené obrazovce. [9] Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované ve Spojených státech a dalších zemích [10] Podporuje maximální 66W kabelové nabíjení pomocí 66W nabíječky HONOR a kabelu. Skutečná rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolních podmínkách a dalších faktorech. [11] Data pocházejí z HONOR labs. [12] K dispozici pouze u modelu HONOR 80 Pro. [13] K dispozici pouze u modelu HONOR 80 Pro. [14] HONOR 80 je poháněn mobilní platformou Qualcomm® Snapdragon® 782G. Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované ve Spojených státech a dalších zemích. [15] Dostupnost barev se může lišit v závislosti na regionu.

