Společnost Mindray představila novinky pro hematologii a akademické úspěchy na sympoziu ISLH 2022

BOLOGNA, Itálie, 28. září 2022 /PRNewswire/ -- 8.-10. září se v italské Boloni konalo Mezinárodní sympozium pro technologické inovace v laboratorní hematologii (The International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology, ISLH 2022). Společnost Mindray (SZSE: 300760), přední světový vývojář a dodavatel zdravotnické techniky a řešení, zde představila své hematologické inovace a akademické úspěchy lékařským odborníkům z Evropy i celého světa.

Toto každoroční sympozium slouží jako mezinárodní platforma pro prezentaci a sdílení nejnovějších technologií, nápadů a výsledků vědeckých studií z oblasti laboratorní hematologie.

Na ISLH 2022 uspořádala společnost Mindray seminář na téma „Nová éra digitální morfologie", na němž renomované odbornice na morfologii, prof. Gina Zini a prof. Anna Merino, prezentovaly hodnocení vynikajících výsledků digitálního analyzátoru buněčné morfologie Mindray MC-80 při detekci onkohematologických onemocnění s odkazem na speciální klinické případy a představily, jak může přístroj MC-80 prostřednictvím snímků krevních buněk s vysokým rozlišením pomoci lékařům při screeningu a diagnostice zhoubných, popř. nezhoubných krevních onemocnění.

V rámci prezentace posterů se na ISLH 2022 po přísném hodnocení na základě jedinečných poznatků a výjimečných akademických hodnot představilo celkem 32 posterů od koncových uživatelů hematologických přístrojů Mindray a převýšilo tak počet ukázek všech ostatních vystavovatelů.

Již před sympoziem ISLH přilákala společnost Mindray více než 700 účastníků na globální online událost HemaTalk Italy 2022 . Jak uvedl Dr. Ramon Simon-Lopez z oddělení vědeckého výzkumu a lékařských záležitostí společnosti Mindray IVD, společnost využívá své globální zdroje k vybudování platformy pro vzdělávání a výměnu informací, která bude sloužit globální zdravotnické komunitě a rozvoji laboratorní medicíny.

V rámci této události vedli účastníci on-line diskusi s výzkumným a vývojovým týmem společnosti Mindray o budoucnosti laboratorní hematologie a nejnovějších trendech v oblasti převádění výsledků klinického výzkumu do praxe. Následovala sekce otázek a odpovědí, kde mohli účastníci položit odborníkům ze společnosti Mindray své nejnaléhavější dotazy.

Na svém stánku na veletrhu ISLH 2022 představila společnost Mindray nový digitální analyzátor buněčné morfologie MC-80 a hematologický analyzátor řady BC-700 , které se těšily velkému zájmu návštěvníků.

Akademickou sílu společnosti Mindray ocenil také výbor ISLH, který jí udělil cenu „Berend Houwen Travel Award" za mimořádný přínos pro průmysl a vynikající akademické výsledky.

O společnosti Mindray

Společnost Mindray byla založena v roce 1991 a patří k předním světovým poskytovatelům zdravotnické techniky a řešení. Společnost se věnuje se inovacím v oblastech monitorování pacientů a podpory života, in vitro diagnostiky, lékařských zobrazovacích systémů a ortopedie. Aktuálně jsou výrobky a služby společnosti Mindray dostupné ve více než 190 zemích a regionech.

Další informace najdete na adrese www.mindray.com.

