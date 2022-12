Společnost Piano rozšiřuje své globální pokrytí i možnosti publikování na sociálních sítích

Platforma SocialFlow by Piano expanduje do Evropy a přidává funkci „Link in Bio" (odkaz v profilu)

AMSTERDAM, 14. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Piano, poskytovatel přední platformy pro správu digitálního působení, dnes oznámila rozšíření evropského týmu podpory své platformy SocialFlow by Piano, které jí umožní poskytovat globálním klientům kvalitnější služby. Platformu navíc rozšíří o nové funkce. Společnost Piano převzala SocialFlow, platformu pro distribuci a marketing na sociálních sítích určenou pro mediální společnosti, v předcházejících měsících letošního roku.

„Velmi nás těší, že máme možnost uvést SocialFlow by Piano na naše globální trhy a dále produkt rozšiřovat o nové funkce," řekl výkonný viceprezident společnosti Piano pro strategii a sociální sítě Michael Silberman. „Naším cílem je poskytovat hodnotu a efektivitu napříč různými distribučními kanály. Nejnovější instagramová funkce link in bio pro klienty znamená, že již nebudou muset používat pro publikování příspěvků a získávání návštěvnosti na Instagramu samostatný nástroj."

Akvizice platformy SocialFlow společností Piano slibovala týmům spravujícím sociální sítě možnost optimalizovat zapojení a zájem uživatelů na různých účtech a získat hlubší poznatky o tom, jak publikovaný obsah generuje zisk. Prvním zveřejněným rozšířením SocialFlow je nová funkce „Link in Bio" pro Instagram. Instagram je známý tím, že neumožňuje vkládat odkazy do popisků organických příspěvků. Nová funkce nicméně poskytuje speciální stránku pro každý klientský účet, který využívá SocialFlow. S jedinečnými odkazy pro zrcadlené instagramové příspěvky z profilového feedu získávají uživatelé možnost směrovat publikum na zvolený obsah onsite a zároveň sledovat metriky zapojení.

Funkci „Link in Bio" představuje SocialFlow v rámci sady nových funkcí pro Instagram, která obsahuje také nástroje pro rotující výběr fotografií (carousel), výběr náhledu pro video a vylepšené možnosti označování v příspěvcích.

Společnost Piano pomáhá organizacím pochopit a ovlivnit spotřebitelské chování díky propojení dat a sofistikovaného enginu pro cílení obsahu v reálném čase, individualizované obchodování a dynamický reporting. I nadále pokračuje v dynamickém růstu, v roce 2021 rozšířila svou globální přítomnost i funkce platformy díky akvizicím společností AT Internet a CeleraOne a v roce 2022 společnosti SocialFlow.

O společnosti Piano

Platforma pro digitální působení od společnosti Piano pomáhá organizacím pochopit a ovlivnit chování zákazníků. Sjednocením zákaznických dat, analýzou metrik chování a vytvářením individuální zákaznické zkušenosti pomáhá Piano značkám rychleji uvádět kampaně a produkty, zvyšovat zapojení zákazníků a spravovat personalizaci ve velkém měřítku prostřednictvím jediné platformy. Společnost Piano se sídlem v Amsterdamu a kancelářemi v Americe, Evropě a Asii a Tichomoří poskytuje služby globální klientele, včetně společností Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal a dalších. Organizacemi World Economic Forum, Inc., Deloitte, The Software Report a dalšími byla oceněna jako jedna z nejrychleji rostoucích a nejinovativnějších technologických společností na světě. Další informace naleznete na adrese piano.io.

Kontakt společnosti Piano pro média:

Ashley Deibert

+1 917 678 1982

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

SOURCE Piano Software Inc