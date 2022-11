Společnost Shanghai Electric nabízí na 7. globálním summitu o offshorových větrných elektrárnách postřehy z oboru

ŠANGHAJ, 21. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Ve dnech 10. až 12. listopadu se v čínské provincii Chaj-nan konal 7. globální summit o offshorových větrných elektrárnách pořádaný společností Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.. Její předseda Miao Jun vystoupil na zahajovacím ceremoniálu s projevem o vývoji tohoto odvětví. Na letošním ročníku akce s podtitulem „Zvyšování inovačního úsilí pro podporu bezproblémového a řádného rozvoje offshore větrné energetiky" se sešli přední světoví představitelé a kolegové z oboru, aby diskutovali o možnostech rozvoje offshore větrné energetiky po celém světě, informovali o politikách podporujících toto odvětví, identifikovali nejmodernější technologické trendy a podrobněji se zabývali tím, kam tento sektor směřuje.

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

Miao uvedl: „Jako jeden z pořadatelů fóra a společnost, která slouží jako měřítko rozvoje offshore větrné energetiky na celém světě, je Shanghai Electric poctěna, že může poskytnout svým partnerům a subjektům z předcházejících a navazujících částí dodavatelského řetězce interaktivní platformu pro sdílení zkušeností a diskusi o vyhlídkách pro budoucnost odvětví. Společnost Shanghai Electric nashromáždila řadu neocenitelných odborných znalostí a zkušeností. Těšíme se, že tuto akci využijeme jako příležitost navázat kontakty s partnery z oboru a racionálněji prodiskutovat trh offshore větrné energie. Zastáváme názor, že kromě počátečních kapitálových výdajů je třeba při úvahách o projektech větrných elektráren věnovat náležitou pozornost také průběžným provozním nákladům. Kromě snížení objemu potřebného kapitálu lze zvýšit ziskovost projektů a usnadnit rozvoj tohoto odvětví i takovými vedlejšími činnostmi, jako je rozšíření našeho podnikání v oblasti zelené energie o výrobu vodíku z offshore větrné energie, spolu s rozvojem mořských pastvin, offshore turistiky a offshore zemědělství."

Společnost zaujímá v tomto odvětví vedoucí postavení a kromě vybudování největší sítě offshore větrných elektráren v Číně začíná expandovat do inovativních, ekologických a udržitelných offshore energetických projektů, včetně výroby vodíku z offshore větrné energie, oceánských pastvin, offshore turistiky a offshore zemědělství. Společnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. a Shenergy společně investovaly do projektu bezuhlíkových energetických zařízení „Yangpu Shenergy - Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry Project" v Tan-čou v rámci svého závazku pokročit v rozvoji průmyslového řetězce offshore větrné energie a prozkoumat nový multienergetický, multioborový obchodní model, v němž se spojuje offshore větrná energie, výroba energie z oceánských proudů a mořský rybolov, ekologická výroba vodíku, skladování energie, offshore turistika a offshore zemědělství pro rozšíření možností iniciativy Ostrov čisté energie (Clean Energy Island).

Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. také nedávno získala zakázku na zajištění prvního světového integrovaného projektu výzkumu a demonstrace plovoucího zařízení pro offshore výrobu větrné energie a chov ryb, včetně hostitelského zařízení a věží. Inovativní zařízení se nachází na severovýchodní straně ostrova Nanri v Pchu-tchienu v provincii Fu-ťien, na hloubce asi 35 metrů. Ve správě Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., dceřiné společností China Longyuan Power Group, bude vyrábět energii prostřednictvím plovoucí větrné turbíny a zároveň obsluhovat rybí farmu pod mořskou hladinou, čímž se maximálně uplatní vícerozměrová a víceúrovňová využitelnost plošinového uspořádání.

Vzhledem k úkolu poskytovat technologicky vyspělá komplexní řešení, složitosti mořského prostředí a vysokým nákladům na výrobu a údržbu větrné energie na moři je jednou z hlavních výzev při poskytování komplexního řešení pro plovoucí větrné turbíny zajištění jejich provozní spolehlivosti v náročných podmínkách. Společnost však dokáže nejen to – navíc optimalizuje využití stálé větrné energie zajištěním a ověřením bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce systému. Zajištění spolehlivosti přitom začíná již u předběžného návrhu. Po něm následují experimenty pro potvrzení spolehlivosti. Nakonec následuje zavedení digitálně podporovaného provozu a údržby, které spolehlivost dále zvyšují.

Shanghai Electric Wind Power je připravena i nadále zdokonalovat a aktualizovat své obchodní modely a aplikační scénáře prostřednictvím technologických inovací v rámci celkového posunu k integraci více zdrojů energie, podpoře společného vývoje s dalšími průmyslovými odvětvími a přispění ke společné budoucnosti více průmyslových řetězců. S cílem poskytovat vysoce spolehlivá a důvěryhodná komplexní řešení pro trvalý pokrok bude tato energetická společnost pokračovat v testování dalších vylepšení svých modelů na základě nových scénářů využití a aplikací „větrné energie+", které nastupují díky technologickým pokrokům a inovacím.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950891/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric