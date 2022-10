Společnost Shanghai Electric otevřela blok B v páté fázi solárního parku MBR v Dubaji 17 dní před plánovaným termínem

ŠANGHAJ, 12. října 2022 /PRNewswire/ -- Dne 10. října proběhlo přímo na místě slavnostní zahájení komerčního provozu bloku B, který je součástí páté fáze solárního parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR Phase V) společnosti Shanghai Electric v Dubaji. Instalace začala vyrábět elektřinu pro komerční využití o 17 dní dříve, než se očekávalo. To představuje další milník ve výstavbě solárních instalací společnosti Shanghai Electric.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit oficiální zahájení komerčního provozu bloku B projektu MBR fáze V o celých 17 dní dříve, než bylo původně plánováno," konstatoval na slavnostním ceremoniálu Qiu Minghua, náměstek generálního ředitele společnosti Shanghai Electric. „Naše společnost očekává, že předání tohoto bloku a následné zahájení výstavby bloku C proběhne v řádném termínu."

Omar Al-Hassan, generální ředitel společnosti Shuaa Energy 3, která je pověřena realizací celého projektu, také na slavnostním zahájení vyjádřil uznání všem zúčastněným stranám za jejich tvrdou práci a poděkoval jim za úspěchy při jeho výstavbě.

Realizace celého projektu byla zpočátku negativně ovlivněna pandemií, což se projevilo například zvýšením cen surovin, pracovních sil a dopravy, ale také nemožností dodat fotovoltaické moduly (FV) na místo v plánovaném termínu. Pro řešení těchto překážek byl sestaven krizový tým složený z odborníků v oblasti obchodu, který měl za úkol ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami tyto problémy vyřešit. Po několika kolech jednání uzavřela společnost Shanghai Electric s příslušnými stranami dohody, které zajistily možnost navrácení projektu na plánovanou cestu a dohodnutý termín dokončení nejen dodržet, ale dokonce výstavbu dokončit v předstihu.

V červenci 2022 došlo k opětovnému zdržení dodávek některých šarží modulů. V reakci na to byl zmobilizován tým, který měl celou operaci urychlit. Díky nepřetržitému úsilí týmu se časovou ztrátu projektu podařilo během několika týdnů dohnat. Po třinácti dnech testů spolehlivosti a výkonu byla instalace bloku B schválena místním provozovatelem elektrické sítě a oficiálně uvedena do komerčního provozu 17 dní před plánovaným termínem. To představuje další milník, kterého se projektu MBR fáze V podařilo dosáhnout.

Projekt je rozdělen do tří bloků – A, B a C, přičemž má každý z nich kapacitu 300 MW. Blok A byl do plného provozu uveden v červenci 2021. Projektový návrh bloku C je již předběžně dokončen, což znamená, že přípravy na jeho výstavbu, včetně dodávek zařízení a pokládky podzemních kabelů, jsou v plném proudu.

Osoby odpovědné za realizaci projektu uvedly, že budou i nadále dělat vše, co je nezbytné k překonání problémů, s nimiž se výstavba bloku B potýkala, například problémů způsobených dopadem pandemie, a to včetně problémů s dostupností potřebných pracovníků, aby bylo možné uvést blok C do provozu co nejdříve a zahájit i jeho komerční provoz.

O společnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) je renomovaný výrobce zařízení špičkové kvality, který se zaměřuje na inteligentní energetiku, inteligentní výrobu a inteligentní infrastrukturu a poskytuje ekologická a inteligentní systémová řešení pro průmyslové podniky. Celosvětově působí v odvětvích, jako je nová energetika, účinná výroba čistých energií, průmyslová automatizace, zdravotnická technika nebo ochrana životního prostředí.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1917363/image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric