Spółka GCLSI laureatem nagrody za najlepsze wyniki w rankingu niezawodności modułów fotowoltaicznych PVEL 2020 już czwarty rok z rzędu

SUZHOU, Chiny, 29 maja 2020 r. /PRNewswire/ - 28 maja GCL System Integration, czołowy dostawca rozwiązań solarnych na świecie, po raz czwarty z rzędu otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki w rankingu niezawodności modułów fotowoltaicznych PVEL 2020. Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas webinaru współorganizowanego przez branżę fotowoltaiczną.

Ponad 70% czołowych producentów modułów i 90% najważniejszych spółek z sektora solarnego zdecydowało się przysłać swoje produkty do PVEL w celu ich przetestowania. Bazując na blisko dziesięcioletnim doświadczeniu i zebranych danych, PVEL prowadzi testy niezawodności technologii solarnych. Niezależny test niezawodności pozwala na optymalne dobranie modułów fotowoltaicznych i sprzętu do realizacji projektów solarnych oraz odpowiedniego finansowania.

Tristan Erion-Lorico, dyrektor działu modułów fotowoltaicznych PVEL, powiedział „Produkty GCL SI zyskały uznanie jako osiągające najlepsze wyniki w rankingu niezawodności modułów fotowoltaicznych PVEL 2020 już czwarty rok z rzędu. Dobre wyniki w przyspieszonym systemie testów PVEL są ważnym wskaźnikiem niezawodności i jakości, więc gratulujemy GCL SI tego osiągnięcia".

Eric Luo, prezes GCL SI, powiedział: „Zajmując najwyższą pozycję w rankingu po raz czwarty, jesteśmy wdzięczni, że nasza kreatywność i wizja zostały docenione, co umożliwia nam zachowanie pozycji marki preferowanej przez klientów, inwestorów i banki. GCL SI będzie nadal zapewniać niezawodne i wysokowydajne produkty solarne na skalę globalną.

Zdolność produkcyjna modułów GCL SI wynosi obecnie 8 GW. Dzięki wykorzystaniu dużych zbiorów danych i innowacjom naukowymi technologicznym spółka zoptymalizuje swoje usługi, aby dostarczać wydajne i niezawodne moduły.

GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) należy do GCL Group, globalnego konglomeratu energetycznego, największego w Chinach przedsiębiorstwa energetycznego niebędącego własnością państwa skupiającego się na nowych źródłach energii, czystej energii i powiązanych usługach. Firma GCL System Integration prowadzi obecnie działalność na całym świecie i posiada pięć baz produkcji modułów w Chinach kontynentalnych i jedną w Wietnamie o wydajności modułów 8 GW, a dodatkowo dysponuje wysokowydajnymi ogniwami o pojemności 4,3 GW, co pozycjonuje firmę jako światowej klasy producenta modułów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gclsi.com/ .

