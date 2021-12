Spółka Nordic Aviation Capital zawarła porozumienie o wsparciu restrukturyzacji z większością kredytodawców w celu wzmocnienia struktury kapitałowej i zapewnienia długoterminowego wzrostu i potencjału

- Restrukturyzacja zostanie przeprowadzona w ramach wstępnie uzgodnionego procesu na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego prowadzonego przed amerykańskim sądem upadłościowym.

- Przewiduje się zasilenie kapitału kwotą 537 mln USD poprzez ofertę praw do akcji o wartości 337 mln USD oraz nowy kredyt odnawialny o wartości 200 mln USD.

- Spółka uzyskała dodatkowe finansowanie w wysokości 170 milionów dolarów od istniejących wierzycieli, które pomoże sfinansować proces na podstawie Rozdziału 11.

- Dzięki delewarowaniu wynikającemu z restrukturyzacji Spółka uzyska silną pozycję finansową, która umożliwi jej kontynuowanie działalności na całym świecie.

- Spółka będzie nadal spełniać zasadniczo wszystkie zobowiązania wobec pracowników, klientów i dostawców, jako że działalność leasingowa i dostawy samolotów będą kontynuowane w normalnym trybie.

LIMERICK, Irlandia, 20 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Nordic Aviation Capital Designated Activity Company wraz ze swoimi spółkami zależnymi („NAC" lub „Spółka"), największy na świecie leasingodawca samolotów regionalnych, ogłosiła dzisiaj, że zawarła Umowę o wsparciu restrukturyzacji („RSA" lub „Umowa") ze swoimi udziałowcami i kredytodawcami posiadającymi ponad 73% zobowiązań dłużnych NAC o wartości około 6,3 miliarda dolarów (łącznie „Strony RSA"). Warunki RSA ustanawiają ramy dla konsensualnej i kompleksowej restrukturyzacji finansowej, która doprowadzi do przekształcenia zobowiązań dłużnych Spółki, zapewni dodatkowy kapitał poprzez ofertę praw do akcji oraz najlepiej przygotuje NAC do przyszłego wzrostu i sukcesu w miarę poprawy warunków ekonomicznych i przemysłowych na świecie. W celu przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej Spółka złożyła dobrowolne wnioski zgodnie z Rozdziałem 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Wirginii.

RSA przewiduje konsensualną i kompleksową restrukturyzację zobowiązań dłużnych Spółki (w tym konwersję znacznej części zadłużenia grupy na kapitał własny) wraz z zasileniem dodatkowym kapitałem w wysokości 537 mln USD poprzez ofertę praw do nowych akcji w wysokości 337 mln USD oraz nowy kredyt odnawialny w wysokości 200 mln USD. Spółka uzyskała od swoich dotychczasowych wierzycieli dodatkowe finansowanie dłużnika w posiadaniu wierzyciela w wysokości 170 milionów USD, aby pomóc w finansowaniu działalności podczas procesu zgodnego z Rozdziałem 11. Dodatkowy kapitał posłuży do wsparcia pozycji płynnościowej Spółki i jej planów rozwoju w zakresie zakupu samolotów. Dodatkowo RSA zapewnia Spółce stabilną platformę, która pozwoli NAC kontynuować wypełnianie zasadniczo wszystkich swoich zobowiązań wobec pracowników, klientów i dostawców, jak również świadczyć usługi zarządzania leasingiem i dostarczać samoloty w trakcie procesu.

W związku z petycjami NAC złożył szereg wniosków, które po zatwierdzeniu przez Sąd umożliwią Spółce prowadzenie działalności w normalnym trybie w trakcie procesu prowadzonego na podstawie Rozdziału 11. Wnioski te pozwolą również firmie kontynuować wypełnianie zobowiązań wobec swoich pracowników, klientów i dostawców zgodnie z wcześniej uzgodnionymi harmonogramami i warunkami.

Po zakończeniu procesu upadłościowego poddana reorganizacji Spółka będzie w większości własnością jej największych wierzycieli, którzy są zaangażowani w dążenie do jej długoterminowego sukcesu i zainwestują w nią znaczny nowy kapitał własny. Martin Moller, założyciel NAC, oraz dotychczasowi udziałowcy Spółki popierają tę zmianę własności. Nowo ukonstytuowana rada dyrektorów zostanie powołana po restrukturyzacji.

„NAC podejmuje ten aktywizujący krok w USA, ponieważ wierzymy, że jest to najbardziej efektywny i skuteczny sposób na wdrożenie konsensualnej i kompleksowej restrukturyzacji finansowej" – powiedział Justin Bickle, wiceprezes NAC i przewodniczący jej komisji ds. restrukturyzacji. „Dzięki silnemu wsparciu, jakie do tej pory otrzymaliśmy od naszych kredytodawców, cieszymy się, że przystępujemy do procesu na podstawie Rozdziału 11 z umową wsparcia restrukturyzacji w celu wdrożenia przebudowy finansowej Grupy, która przygotuje NAC do przyszłego wzrostu i sukcesu w miarę dalszej poprawy warunków w branży".

Martin Moller, były prezes i założyciel Nordic Aviation Capital, komentuje: „Gdy dobiega końca moja 30-letnia przygoda z NAC, jestem podbudowany, widząc znaczące wsparcie okazane przez kredytodawców i ich zaufanie do modelu biznesowego NAC. Mam najwyższe zaufanie do odporności Spółki i jej zdolności do kontynuowania obsługi klientów w sposób zrównoważony zarówno w trakcie tego procesu, jak i później".

Norman C.T. Liu, prezes i dyrektor generalny NAC, powiedział: „Jest to pozytywny pierwszy krok ukierunkowujący NAC na długoterminowy sukces i zapewniający środki finansowe na rozwój działalności. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w leasingu samolotów regionalnych i ekspansja na sąsiednie sektory samolotów jednokadłubowych. Podczas procesu na podstawie Rozdziału 11 zespół NAC będzie intensywnie pracował, aby sprostać oczekiwaniom naszych licznych klientów linii lotniczych. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom za ich poświęcenie, a także licznym partnerom biznesowym za ich wsparcie".

Dodatkowe informacje na temat spraw Spółki prowadzonych na podstawie Rozdziału 11, w tym dostęp do akt sądowych i innych dokumentów związanych z procesem restrukturyzacji, są dostępne na stronie https://dm.epiq11.com/nac lub pod numerem infolinii NAC ds. restrukturyzacji +1-503-597-7711 (międzynarodowo) lub 1-855-654-0899 (bezpłatnie w USA).

Doradcy restrukturyzacyjni Spółki to Kirkland & Ellis LLP, doradztwo prawne zapewnia kancelaria Clifford Chance i William Fry LLP, doradca restrukturyzacyjny to Ernst & Young, natomiast Rothschild & Co pełni funkcję bankiera inwestycyjnego.

Firma NAC jest wiodącym w branży leasingodawcą samolotów regionalnych, obsługującym prawie 70 linii lotniczych w około 45 krajach. Flota NAC składa się z 475 samolotów, w tym ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 i Embraer E-Jet.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.nac.dk

