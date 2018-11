Spoločnosť Hikvision sa pripája k Fóru záchranných a bezpečnostných tímov s názvom FIRST

Členstvo dokazuje pretrvávajúci záväzok spoločnosti voči kybernetickej bezpečnosti

HANGZHOU, Čína, 7. novembra 2018 /PRNewswire/ -- Hikvision, popredný svetový výrobca bezpečnostných zariadení, dnes oznámil, že Bezpečnostné centrum spoločnosti Hikvision (HSRC) sa stalo členom Fóra záchranných a bezpečnostných tímov (FIRST), uznávanej globálnej bezpečnostnej organizácie.

FIRST je medzinárodná konfederácia dôveryhodných bezpečnostných tímov reagujúcich na počítačové incidenty spoločne riešiaca situácie vyplývajúce z počítačových bezpečnostných incidentov a propagujúca programy prevencie. Členstvo v organizácii FIRST posilní pretrvávajúce úsilie spoločnosti Hikvision zamerané na zlepšenie bezpečnosti a ochrany, pomôže zdieľať osvedčené prístupy a umožní centru HRSC spolupracovať s viac ako 400 členskými tímami organizácie FIRST z 90 krajín sveta. Medzi členov organizácie FIRST sa radia také zvučné mená ako CISCO, Intel, IBM či Microsoft.

„Spoločnosť Hikvision sa s hrdosťou pripája k celosvetovým snahám o zaistenie kybernetickej bezpečnosti a chce prispievať svojimi poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami k propagácii bezpečnejšieho a spoľahlivejšieho elektronického prostredia na celom svete," uviedol Dr. Wang Bin, riaditeľ laboratória bezpečnosti sieťových informácií a oddelenia sieťovej bezpečnosti spoločnosti Hikvision. „Naša spoločnosť je odhodlaná neustále zvyšovať efektívnosť a výkonnosť odstraňovania problémov s bezpečnosťou a poskytovať globálnym zákazníkom len tie najbezpečnejšie produkty a služby."

V októbri sa HSRC zúčastnilo regionálneho ázijsko-pacifického sympózia organizácie FIRST v Šanghaji. Riaditeľ centra HSRC Wan Li na tomto fóre predniesol prípadovú štúdiu o budúcnosti internetu vecí po prípade Botnet Mirai a vyzval zúčastnené strany k spolupráci výrobcov zariadení, poskytovateľov bezpečnostných systémov, regulátorov a všetky ďalšie zainteresované strany k riešeniu nových výziev.

Hikvision vníma kybernetickú bezpečnosť ako veľmi vážny problém a striktne dodržiava všetky relevantné zákony a predpisy v krajinách, kde má svoje prevádzky. Medzi prísnymi normami, ktorými sa spoločnosť Hikvision riadi pri výrobe produktov sú najvýznamnejšie štandardy v odvetví bezpečnosti ako ISO 270001, ISO 9001:2008, CMMI úrovne 5 a AICPA SOC. Spoločnosť Hikvision okrem iného získala aj certifikát Federálneho štandardu pre spracovanie informácií (FIPS) 140-2 od Národného inštitútu noriem a technológie (NSIT) vlády USA pre svoj šifrovací modul IPC a NVR.

O spoločnosti Hikvision:

Spoločnosť Hikvision je popredný svetový výrobca umelej inteligencie, zariadení strojového učenia, robotiky a ďalších novovznikajúcich technológií. Je tiež najväčším svetovým výrobcom kamerového zabezpečenia. Pomocou špičkového tímu výskumu a vývoja vyrába spoločnosť Hikvision kompletnú ponuku komplexných produktov a riešení pre širokú škálu vertikálnych trhov. Okrem bezpečnostných prvkov zaisťujú produkty spoločnosti Hikvision dôležité dáta a obchodné informácie pre koncových užívateľov, ktoré môžu priniesť väčší komerčný úspech a efektívnejšie operácie. Hikvision sa v prvom rade sústredí na kvalitu a bezpečnosť svojich produktov a svojim partnerom ponúka možnosť využiť niektorý z produktov kybernetického zabezpečenia z dielne Hikvision, vrátane Bezpečnostného centra spoločnosti Hikvision.