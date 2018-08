Spoločnosť JA Solar je dodávateľom Mono PERC modulov pre najväčší projekt solárnej strechy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky

PEKING, 20. augusta 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar Holdings Co., Ltd., jeden z popredných svetových výrobcov vysokovýkonných solárnych produktov, oznámil, že sa stal dodávateľom mono PERC modulov s výkonom 3,2 MW pre solárnu elektráreň Aramex v Dubaji, Spojených arabských emirátoch. Do dnešného dňa ide o najväčší projekt solárnej strechy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA).

Solárny projekt bol na kľúč realizovaný v dubajskom logistickom centre, Dubai Logistic City, spoločnosťou IMG Solar FZE, dcérskou spoločnosťou firmy Izzat Marji Group z Jordánska. Úspešná realizácia bola zavŕšená najmä vďaka vysokej kvalite a tempu výstavby. Strešné panely by mali vyprodukovať 5 miliónov kWh elektriny za rok, čo znamená pokrytie 60% dopytu po elektrine v rámci objektu Aramex a každoročné zníženie uhlíkových emisií o 3 000 ton.

JA Solar je dodávateľom všetkých mono PERC modulov v rámci daného projektu. Spoločnosť je vlastníkom patentu na technológiu PERC a jej produkty typu PERC boli navrhnuté tak, aby odolali lokálnym klimatickým podmienkam v Dubaji vyznačujúcim sa vysokými teplotami, intenzívnym ultrafialovým žiarením, vetrom a pieskovými búrkami. Tieto vysokovýkonné moduly vydržia aj vysoké teploty aj nárazy vetra s pieskom, vykazujú vyššiu mieru spoľahlivosti a účinnosti výroby energie pri garancii maximálneho výkonu výroby elektriny v rámci systému.

Cao Bo, viceprezident spoločnosti JA Solar, uviedol: „Sme odhodlaní naďalej investovať do výskumu a vývoja, ktorý premietneme do veľkovýroby vysokovýkonných solárnych modulov. Chceme naďalej zákazníkom ponúkať vysokokvalitné produkty a služby a podporovať zdravý a udržateľný vývoj v rámci odvetvia fotovoltiky."

