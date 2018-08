Spoločnosť JA Solar už dodala Japonsku solárne moduly s kumulovaným výkonom 3 GW

PEKING, 14. augusta 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., popredný svetový výrobca vysokovýkonných produktov na výrobu solárnej energie, oznámil, že jeho dodávky solárnych modulov do Japonsku už dosiahli 3,3 GW. S nálepkou najspoľahlivejšej značky v oblasti fotovoltiky sa JA Solar dostal do solídnej pozície s výrazným podielom na japonskom trhu so solárnou energiou a v prvej polovici roku 2018 sa dokonca prepracoval na špičku medzi dodávateľmi modulov do Japonska.

Už začiatkom roku 2012 si spoločnosť JA Solar pripravila pôdu pre rozšírenie svojej obchodnej sféry o japonský trh, keď v Tokiu založila dcérsku spoločnosť. Vysokokvalitné produkty a skvelé popredajné služby umožňujú firme JA Solar rozvíjať strategické vzťahy a spolupracovať s mnohými dôležitými miestnymi zákazníkmi, vrátane Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd a inými. JA Solar má v Japonsku k dnešnému dňu viac ako 200 strategických partnerov. Produkty tejto spoločnosti sa predávajú vo všetkých 47 správnych okrskoch Japonska a vo veľkej miere sa využívajú v rezidenčných, komerčných a priemyselných strešných fotovoltických systémoch ako aj vo veľkoobjemových pozemných elektrárňach. Kumulatívny výkon produktov od JA Solar vo výške 3,3 GW predstavuje kapacitu výroby elektriny približne 4,3 miliardy kWh, čo znamená potenciál zníženia uhlíkových emisií až o 3,5 milióna ton.

Japonsko má mnoho pobrežných oblastí s rôznorodými environmentálnymi podmienkami, ktoré predstavujú výzvu pre solárne moduly, vrátane soľno-alkalickej tolerancie, vlhkého tepla a extrémnej odolnosti voči chladu. Fotovoltické moduly od JA Solar poskytujú výborný výkon aj v oblasti rezistencie voči korózii a potenciálnej indukovanej degradácie. Okrem toho sú schopné zabezpečiť vysokú spoľahlivosť aj v týchto extrémnych poveternostných podmienkach. K tomu všetkému je nutné dodať aj to, že vysokokvalitné solárne moduly od JA Solar ponúkajú garanciu stability systému elektrárne a optimalizáciu výroby elektrickej energie. Ako držiteľ patentu na technológiu PERC, poskytuje spoločnosť JA Solar vysokovýkonné bifaciálne PERC moduly s dvojitým sklom a poločlánkové PERC moduly, aby uspokojila rastúci dopyt japonského trhu po vyššej miere prínosov systémov výroby elektrickej energie. A trh víta práve takéto moduly.

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar Jin Baofang uviedol: „Naďalej sa budeme zameriavať na technologické inovácie a rozvoj veľkovýroby vysokoúčinných solárnych produktov, aby sme svojim partnerom na celom svete mohli poskytovať vysokokvalitné produkty a služby, a tak naďalej podporovať rozvoj odvetvia fotovoltiky."

