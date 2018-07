Spoločnosť MIM Software Inc. chystá spoluprácu s firmou Radialogica pri zabezpečení výpočtu dávky Monte Carlo

CLEVELAND, 31. júla 2018 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., popredný globálny poskytovateľ softvérov pre oblasť radiačnej onkológie, dnes oznámil plán spolupráce s firmou Radialogica pri príprave integrovaného, vyspelého algoritmu výpočtu dávky Monte Carlo kvôli adaptívnemu terapeutickému posudzovaniu a zabezpečeniu kvality. MIM Software v týchto dňoch demonštruje svoje najnovšie riešenia počas výročného stretnutia Americkej asociácie fyzikov v medicíne (AAPM) 2018 v Nashville.

Simulácia Monte Carlo je považovaná za zlatý štandard pri výpočte dávky a spoločnosť MIM Software využije svoju jestvujúcu platformu pre dátový manažment a automatizáciu práve pre účely novej technológie. „Sme veľmi radi, že vzniká partnerstvo so spoločnosťou MIM Software, v rámci ktorého budeme schopní využiť presnosť simulácie Monte Carlo pre účely adaptívneho posudzovania," uviedol Andrew Cowen, generálny riaditeľ spoločnosti Radialogica.

„Toto partnerstvo nám umožní kombinovať prvotriednu automatizáciu s prvotriednym výpočtom dávky na dodávateľsky neutrálnej báze," uviedol Andrew Nelson, generálny riaditeľ spoločnosti MIM Software. „Rozšírime tak možnosti zabezpečenia jedinečného a prínosného softvérového riešenia na zlepšenie pacientskej starostlivosti."

V kombinácii so špičkovými zobrazovacími a registračnými nástrojmi od spoločnosti MIM Software bude vyspelý algoritmus výpočtu dávky Monte Carlo znamenať skok vpred v automatizovanom adaptívnom posudzovaní počas terapie pri zabezpečení 3D overovania dávky s nezávisle verifikovanými lúčovými modelmi. „Veríme, že náš vyspelý algoritmus výpočtu dávky SciMoCa predstavuje veľkú príležitosť na zvýšenie kvality a bezpečnosti pre pacientov podstupujúcich rádioterapiu," povedal MUDr. Markus Alber zo spoločnosti Scientific RT.

O spoločnosti Radialogica

Radialogica, súkromná spoločnosť so sídlom v St. Louis, je IT spoločnosť so zameraním na zdravotnú starostlivosť poskytujúca vyspelé softvérové riešenia pre rádiologickú onkológiu. Spoločnosť prináša sofistikované nástroje a robustnú analytiku s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o onkologických pacientov. Radialogica je partnerom spoločnosti Scientific RT v zabezpečovaní algoritmu výpočtu dávky SciMoCa. Organizačná stratégia, kapacity aj zdroje firmy Radialogica sa zameriavajú na cieľ prehĺbiť kvalitu a zvýšiť hodnotu v onkológii a tým znížiť fyzickú a finančnú záťaž onkologickej liečby a prežívania. Viac informácií nájdete na: www.radialogica.com.

O spoločnosti Scientific RT

Scientific RT, súkromná spoločnosť so sídlom v Mníchove, je konzultačná a IT spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti so špecializáciou na medicínsku fyziku v rádioterapii. Poslaním spoločnosti je vyvinúť najlepšie algoritmy svojho druhu pre výpočet a optimalizáciu dávky radiácie spolu so svojimi zákazníkmi spomedzi klinických špecialistov, akademických výskumných pracovníkov a komerčných partnerov. V minulosti bola spoločnosť Scientific RT konzultantom v zásade všetkých veľkých hráčov na poli rádioterapie. Viac informácií nájdete na: www.scientific-rt.com.

O spoločnosti MIM Software Inc.



MIM Software Inc. sa stará o zvýšenie kvality starostlivosti o pacientov prostredníctvom zákaznícky orientovaných a inovatívnych zobrazovacích riešení v oblasti radiačnej onkológie, rádiológie, nukleárnej medicíny, neurozobrazovania a kardiologického zobrazovania. Spoločnosť MIM Software je súkromná spoločnosť so sídlom v Clevelande, Ohiu a pobočkami v na celom svete. Viac informácií nájdete na: www.mimsoftware.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg

