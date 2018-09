Spoločnosť Precision For Medicine expanduje do strednej a juhovýchodnej Európy; počet zamestnancov vo Veľkej Británii a v EÚ už prevyšuje 300

AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI ARGINT INTERNATIONAL POMÁHA ETABLOVAŤ SLUŽBY FIRMY PRECISION V EURÓPE SO ZASTÚPENÍM V MAĎARSKU, POĽSKU, RUMUNSKU, NA SLOVENSKU A V SRBSKU

BETHESDA, Maryland, 25. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, súčasť skupiny Precision Medicine Group, rozšírila svoje medzinárodné pôsobenie prostredníctvom akvizície firmy Argint International, zmluvnej výskumnej organizácie so sídlom v Budapešti, Maďarsku. Transakcia je súčasťou plánu celosvetového rastu spoločnosti Precision, ktorá má v rámci Európy v súčasnosti svoje pobočky v Edinburgu, Paríži, Berlíne, Ženeve, Budapešti, Bukurešti, Bratislave a v Belehrade.

Rozšírenie počtu zamestnancov, skúseností a pobočiek predstavuje priamu podporu a má významný geografický dosah na globálne klinické skúšania v oblasti onkológie, zriedkavých ochorení a kardiovaskulárnych chorôb. Okrem toho tiež ponúka možnosť jednoduchšej spolupráce s výskumníkmi a pacientmi v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy.

Stály pracovný personál spoločnosti Precision v Európe sa v súčasnosti rozrástol na 300 zamestnancov, čo umožňuje plnú podporu inovátorom z oblasti farmácie a prírodných vied vo všetkých sférach, vrátane špecializovaných laboratórnych služieb, informatiky na báze biomarkerov, riešení pre klinické skúšania, diagnostiky a služieb zdravotníckych zariadení či biomateriálov.

V súvislosti s rozmachom spoločnosti Precision for Medicine sa jej prezident Chad Clark vyjadril: „Argint International je pre Precision for Medicine dokonalým partnerom. Sú rovnako zanietení pre kvalitu a poskytovanie čo najlepších služieb klientom, majú za sebou viac ako desaťročie spolupráce s poprednými biotechnologickými firmami a to všetko je v dokonalom súlade s víziou a kultúrou, ktorú pestujeme u nás v Precision. Nový tím z Argint posilní a podporí európsku platformu, čo je momentálne veľmi podstatné z pohľadu počtu zákazníkov, ktorých v Európe máme a tiež pracovísk a pacientov očakávajúcich novú terapiu na báze prínosov precíznej medicíny."

„Sme nadšení, že sa môžeme začleniť do rodiny Precision for Medicine," uviedla Agnes Pinnelová, generálna riaditeľka firmy Argint International. „Ako súčasť spoločnosti Precision budeme zdieľať spoločné hodnoty, rozširovať svoj potenciál a ponúkneme možnosť rastu všetkým našim ľuďom. Najväčším úspechom je spojenie s lídrom v oblasti programov precíznej medicíny na báze biomarkerov, jednom z najrýchlejšie rastúcich a najdôležitejších odvetví vývoja liekov."

Spoločnosť Fairmount Partners, popredná medzinárodná investičná banka pre farmaceutický priemysel, zariadenia a súvisiace služby, pôsobila počas tejto akvizície ako exkluzívny finančný poradca spoločnosti Argint.

O spoločnosti Precision for Medicine

Precision for Medicine podporuje spoločnosti pôsobiace vo sfére prírodných vied a využití biomarkerov podstatných pre cielenú a presnejšiu liečbu pacientov. Precision využíva nové prístupy k biomarkerom v klinickom výskume, ktoré využívajú najnovšie výsledky v oblasti vedy a technológie najmä v genomike, testovaní imunitnej odpovede, globálnej logistike vzoriek, analytike biomarkerov, sprievodnej diagnostike a realizácii klinických skúšaní. Precision for Medicine je súčasťou skupiny Precision Medicine Group, s viac ako 1 450 zamestnancami v 25 lokalitách v USA, Kanade a Európe. Viac informácií nájdete na: precisionformedicine.com.

O spoločnosti Argint International

Spoločnosť Argint International vznikla v roku 2006 a špecializuje sa na podporu malých a stredných biotechnologických spoločností zameraných na klinický vývoj. Argint v súčasnosti riadi klinické štúdie v 25 krajinách a viac ako 600 výskumných pracoviskách, vrátane niekoľkých veľkých skúšaní fázy III, z ktorých každé zahŕňa 50 až 130 pracovísk. Vysokú odbornú úroveň spoločnosti dokazuje skutočnosť, že 45% stálych zamestnancov spoločnosti Argint tvoria špecialisti s lekárskym titulom alebo s vyšším stupňom medicínskeho či farmaceutického vzdelania. Argint bol zvolený členmi siete Pharma-IQ medzi desať špičkových organizácií klinického výskumu za rok 2016. Viac informácií nájdete na: argintinternational.com

Kontakt pre médiá:

Louis Landon

Precision Medicine Group Media Relations

310-984-7707

louis.landon@precisionformedicine.com

Related Links

http://precisionformedicine.com