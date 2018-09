Spoločnosť REVOLVE predkladá registračnú dokumentáciu pre prvú verejnú ponuku

CERRITOS, Kalifornia, 29. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Advance Holdings, LLC (čoskoro bude premenovaná na Revolve Group, Inc., alebo „REVOLVE") dnes oznámila, že predložila Komisii pre cenné papiere a burzu USA registračnú dokumentáciu pre prvú verejnú ponuku na formulári S-1 v súvislosti s navrhovanou prvou verejnou ponukou svojich kmeňových akcií. Počet a cenové rozpätie ponúkaných akcií ešte neboli stanovené. REVOLVE má v pláne požiadať o kótovanie svojich kmeňových akcií na burze NYSE pod symbolom „RVLV."

Vedúcimi upisovateľmi pre túto ponuku budú spoločnosti Stanley & Co. LLC a Credit Suisse Securities (USA) LLC. Spoločnosť BofA Merrill Lynch bude ďalším upisovateľom pre túto verejnú ponuku akcií. Upisovateľom budú tiež firmy Barclays Capital Inc. a Jefferies LLC a spoločnosť Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. a William Blair & Company, L.L.C. sa tiež budú podieľať na manažmente upisovania tejto ponuky.

Táto verejná ponuka bude prebiehať prostredníctvom prospektu. Kópie predbežného prospektu súvisiaceho s touto ponukou získate od spoločnosti Morgan Stanley & Co. LLC, ak budú k dispozícii, na adrese: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, alebo na základe telefonátu na číslo: 1-866-718-1649; alebo od spoločnosti Credit Suisse Securities (USA) LLC na adrese: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, alebo na základe telefonátu na číslo: 1-800-221-1037 alebo prostredníctvom emailu na adresu: newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Registračná dokumentácia týkajúca sa týchto cenných papierov bola predložená Komisii pre cenné papiere a burzu USA, ale registrácia ešte nenadobudla platnosť. Tieto cenné papiere sa nesmú predávať a ponuky na nákup nemôžu byť prijaté predtým, ako registrácia nadobudne platnosť.

Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu týchto cenných papierov a v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by bola táto ponuka, výzva alebo predaj neoprávnené pred registráciou alebo kvalifikáciou, nebude realizovaný predaj týchto cenných papierov, podľa zákonov o cenných papieroch akéhokoľvek takéhoto štátu alebo jurisdikcie.

Kontakt pre vzťahy s investormi:

Investor Relations

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Kontakt pre médiá:

Kendall Sargeant

Kendall.Sargeant@revolve.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg