Spoločnosť Seeing Machines spúšťa strážny monitorovací systém záložného vodiča pre autonómne výskumné vozidlá

Monitorovací systém záložného vodiča Guardian (Guardian BdMS) je navrhnutý tak, aby zabezpečil obozretnosť, informovanosť a pripravenosť záložného vodiča v autonómnom vozidle prebrať kontrolu nad dopravnou situáciou kedykoľvek by to bolo potrebné.

Seeing Machines už podpísala dohodu s jedným zákazníkom a v štádiu pokročilého vyjednávania sa nachádzajú rokovania s niekoľkými potenciálnymi klientami pohybujúcimi sa na čele oblasti vývoja autonómnych vozidiel.

Stále viac technologických spoločností, výrobcov automobilov a prevádzkovateľov vozových parkov vyvíja poloautonómne a autonómne výskumné vozidlá. Testovanie automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách je pre úspešnosť výskumu a vývoja zásadné, ale znamená prirodzene aj riziko pre verejnosť. Vo väčšine prípadov sú do testovacej fázy zaangažovaní ľudia ako záložní vodiči, aby pomohli zaistiť bezpečnú prevádzku vozidla za každých okolností.

Národný úrad USA pre dopravnú bezpečnosť odporučil v roku 2017 inštaláciu monitorovacieho systému vodiča do testovaných autonónmnych a poloautonómnych vozidiel v záujme zvýšenia bezpečnosti a minimalizácie počtu nehôd súvisiacich s únavou, poklesom pozornosti alebo rozptýlením záložného vodiča.

Guardian BdMS využíva automobilovú technológiu monitorovania vodiča FOVIO od spoločnosti Seeing Machines v rámci pohodlného doplnkového systému pre testovacie vozidlá SAE (Spoločnosť automobilových technikov) úrovne 3 („zavreté oči") až úrovne 5 („bez vodiča").

Hlavnou funkciou kamerového systému Guardian BdMS je sledovať tvár a oči záložného vodiča počas testovania automatizovaných a poloautomatizovaných vozidiel, podávať správy o stave vodiča (napr. stav pozornosti na ceste alebo mimo cesty) a identifikovať príhody rozptýlenia pozornosti narastajúcej intenzity (napr. nedostatočná pozornosť vodiča venovaná situácii na ceste).

Nick DiFiore, viceprezident spoločnosti Seeing Machines a generálny manažér pre automobily, uviedol:

„S autonómnymi vozidlami bude jazda jednoduchšia, pohodlnejšia a nakoniec aj bezpečnejšia. Jedného dňa skutočne zveríme šoférovanie do rúk počítačom, ale cesta k tomuto momentu bude postupná, zložitá a potenciálne nebezpečná. Autonómne vozidlá musia byť bezpečné a spoľahlivé v našom reálnom svete."

„Čerpáme z našej 8-ročnej praxe v oblasti riešení monitorovania bezpečnosti vodiča pre komerčné aj priemyselné vozové parky. Okrem toho sme vyvinuli aj aplikácie pre osobné automobily a na báze všetkých týchto predošlých skúseností ponúkame produkt, ktorý spĺňa konkrétne potreby vlastníkov a prevádzkovateľov vozových parkov autonómnych vedeckých vozidiel s cieľom dosiahnuť bezpečnosť inovácií a cestného testovania automatizovaných vozidiel."

Úplné informácie o produkte nájdete tu.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Seeing Machines (LSE : SEE ) je globálna spoločnosť so sídlom v Austrálii, ktorá stojí v popredí vývoja technológií počítačového videnia umožňujúcich strojom vidieť, chápať a pomáhať ľuďom. Platforma strojového učenia na základe videnia od spoločnosti Seeing Machine umožňuje porozumenie vodičom v reálnom čase prostredníctvom analýzy hlavy, tváre a očí umelou inteligenciou. Takto získané informácie poháňajú Monitorovací systém vodiča (DMS), ktorý sleduje pozornosť vodiča/operátora a dokáže identifikovať ospalosť a rozptýlenosť v mnohých odvetviach dopravy.

Seeing Machines vyvíja DMS pre automobily, komerčné vozové parky, lietadlá, ale aj železničnú a terénnu dopravu. Spoločnosť má svoje pobočky v Austrálii, USA, Európe a v Ázii a popredným firmám na celom svete ponúka niekoľko platforiem riešení od zabudovaných softvérov a procesorov až po popredajné systémy a servisné riešenia.

DMS sa v súčasnosti považuje za základnú bezpečnostnú technológiu v automobilovom priemysle, najmä v súvislosti s vývojom poloautonómnych a samoriadiacich vozidiel. Stále častejšie však DMS vidíme ako integrovaný bezpečnostný prvok aj v komerčnej doprave a logistike na celom svete. www.seeingmachines.com

