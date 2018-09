Spoločnosť Venus Medtech menuje globálny poradný výbor a smeruje na medzinárodný trh

SAN DIEGO, 24. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Venus Medtech (Hangzhou) Inc., čínska spoločnosť zameriavajúca sa na výrobu zdravotníckych pomôcok v oblasti transkatétrových náhrad chlopní, získala do svojho globálneho poradného výboru štyroch svetovo uznávaných odborníkov na intervenčnú kardiovaskulárnu medicínu. Členovia poradného výboru prispejú svojimi poznatkami spoločnosti Venus Medtech v oblasti globálnych inovácií intervenčnej kardiovaskulárnej medicíny a terapií štrukturálneho ochorenia srdca. Noví členovia poradného výboru sú nižšie uvedení v abecednom poradí podľa priezviska: Ziyad M. Hijazi, Martin B. Leon, Horst Sievert a Ron Waksman.

Poradný výbor bude mať niekoľko zasadnutí ročne v sídle spoločnosti Venus Medtech v Číne a v Spojených štátoch. V tomto zložení budú členovia výboru schopní prispieť svojimi inováciami, technológiou, klinickými skúšaniami, poznatkami a terapeutickými skúsenosťami k výskumu, vývoju a komercializácii produktov spoločnosti Venus Medtech na celom svete.

Členovia globálneho poradného výboru:

MUDr. Ziyad M. Hijazi je primárom Detského oddelenia v nemocnici Sidra Medicine a okrem toho je lekárom aj v Kardiocentre Sidra. Ako primár Detského oddelenia má MUDr. Hijazi na starosti strategické smerovanie celého oddelenia a integruje priority v oblasti výskumu a vzdelávania do programu poskytujúceho špičkové klinické služby. Je tiež vedúcim katedry pediatrie na lekárskej fakulte Weill Cornell v Katare a akademickým partnerom nemocnice Sidra v oblasti lekárskeho vzdelávania. MUDr. Hijazi je intervenčný kardiológ špecializujúci sa na liečbu vrodených a štrukturálnych ochorení srdca u detí aj dospelých. Je tiež priekopníkom nechirurgickej liečby vrodených a štrukturálnych srdcových porúch a zakladateľom a predsedom prestížneho sympózia PICS/AICS pre intervenčné terapie detí a dospelých s vrodenými a štrukturálnymi srdcovými ochoreniami.

je primárom Detského oddelenia v nemocnici a okrem toho je lekárom aj v Kardiocentre Sidra. Ako primár Detského oddelenia má MUDr. Hijazi na starosti strategické smerovanie celého oddelenia a integruje priority v oblasti výskumu a vzdelávania do programu poskytujúceho špičkové klinické služby. Je tiež vedúcim katedry pediatrie na lekárskej fakulte Weill Cornell v Katare a akademickým partnerom nemocnice Sidra v oblasti lekárskeho vzdelávania. MUDr. Hijazi je intervenčný kardiológ špecializujúci sa na liečbu vrodených a štrukturálnych ochorení srdca u detí aj dospelých. Je tiež priekopníkom nechirurgickej liečby vrodených a štrukturálnych srdcových porúch a zakladateľom a predsedom prestížneho sympózia PICS/AICS pre intervenčné terapie detí a dospelých s vrodenými a štrukturálnymi srdcovými ochoreniami. MUDR. Martin B. Leon je profesorom medicíny v Lekárskom centre Kolumbijskej univerzity (CUMC). Je tiež riaditeľom Centra intervenčných vaskulárnych terapií (CIVT), riaditeľom Srdcových katétrových laboratórií a členom predstavenstva Presbyteriánskeho centra srdcových chlopní v Columbia New York. MUDr. Leon bol hlavným skúšajúcim vo viac ako 50 klinických skúšaniach, ktoré pomohli formovať oblasť intervenčnej kardiovaskulárnej medicíny, vrátane štúdií: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR a najnovšie PARTNER zameraných na prínos transkatétrovej chlopňovej terapie u pacientov s aortálnou stenózou. MUDr. Leon je spoluautorom viac ako 1550 publikácií, má na konte viac ako 10 000 intervenčných zákrokov a je považovaný za popredného tvorcu a inovátora rozrastajúcej sa oblasti intervenčných kardiovaskulárnych pomôcok a liekových terapií. MUDr. Leon je riaditeľom a zakladateľom prestížneho svetového sympózia v oblasti transkatétrových kardiovaskulárnych terapií (TCT). V neposlednom rade je nutné spomenúť, že MUDr. Leon je predsedom, riaditeľom a zakladateľom prestížneho svetového sympózia v oblasti intervenčných kardiovaskulárnych terapií (TCT).

je profesorom medicíny v Lekárskom centre Kolumbijskej univerzity (CUMC). Je tiež riaditeľom Centra intervenčných vaskulárnych terapií (CIVT), riaditeľom Srdcových katétrových laboratórií a členom predstavenstva Presbyteriánskeho centra srdcových chlopní v Columbia New York. MUDr. Leon bol hlavným skúšajúcim vo viac ako 50 klinických skúšaniach, ktoré pomohli formovať oblasť intervenčnej kardiovaskulárnej medicíny, vrátane štúdií: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR a najnovšie PARTNER zameraných na prínos transkatétrovej chlopňovej terapie u pacientov s aortálnou stenózou. MUDr. Leon je spoluautorom viac ako 1550 publikácií, má na konte viac ako 10 000 intervenčných zákrokov a je považovaný za popredného tvorcu a inovátora rozrastajúcej sa oblasti intervenčných kardiovaskulárnych pomôcok a liekových terapií. MUDr. Leon je riaditeľom a zakladateľom prestížneho svetového sympózia v oblasti transkatétrových kardiovaskulárnych terapií (TCT). V neposlednom rade je nutné spomenúť, že MUDr. Leon je predsedom, riaditeľom a zakladateľom prestížneho svetového sympózia v oblasti intervenčných kardiovaskulárnych terapií (TCT). MUDr. Horst Sievert je riaditeľom kardiovaskulárneho centra vo Frankfurte, Nemecku. Je tiež hosťujúcim profesorom internej medicíny/kardiológie na Frankfurtskej univerzite. Je predsedom prestížnej konferencie v oblasti vrodených, štrukturálnych a chlopňových srdcových zákrokov s názvom CSI.

je riaditeľom kardiovaskulárneho centra vo Frankfurte, Nemecku. Je tiež hosťujúcim profesorom internej medicíny/kardiológie na Frankfurtskej univerzite. Je predsedom prestížnej konferencie v oblasti vrodených, štrukturálnych a chlopňových srdcových zákrokov s názvom CSI. MUDr. Ron Waksman sa venuje intervenčnej kardiológii. Je primárom kardiologického oddelenia v MedStar Heart Institute. Je tiež riaditeľom kardiovaskulárneho výskumu a pokročilého vzdelávania v Heart Institute. Okrem toho pôsobí MUDr. Waksman ako klinický profesor medicíny (kardiológie) na Georgetownskej univerzite. Je šéfredaktorom časopisu Kardiovaskulárna revaskularizačná medicína a členom redakčných rád mnohých ďalších časopisov, vrátane vestníka European Heart Journal a Journal of Interventional Cardiology. MUDr. Waksman je veľmi produktívny autor a spoluautor viac ako 600 odborných článkov. Bol hlavným skúšajúcim viac ako stovky výskumných štúdií. MUDr. Waksman pôsobí v odbornej recenznej komisii kardiálneho katétrového laboratória vo washingtonskej nemocnici MedStar Washington a je členom správnej rady MedStar Heart Institute.

„Globálny poradný výbor tvorí bezkonkurenčný tím odborníkov na intervenčnú kardiovaskulárnu medicínu a štrukturálne srdcové terapie, ktorý môže svojimi cennými vstupmi zásadne prispieť k inováciám a globalizácii našich produktov," uviedol Eric Zi, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Venus Medtech.

„Som skutočne veľmi rád, že som sa stal členom globálneho poradného výboru firmy Venus Medtech. Táto spoločnosť sa dostala pomocou svojich chlopňových aortálnych a pľúcnych systémov Venus ďaleko dopredu a zásadne pomohla pacientom s kritickým chlopňovým srdcovým ochorením v Číne. Je skvelé, že sa teraz Čína rozhodla pre vstup na medzinárodnú scénu terapie pomocou transkatétrových náhrad chlopní práve pod vedením spoločnosti Venus Medtech," uviedol MUDr. Martin B. Leon, predseda sympózia TCT.

O spoločnosti Venus Medtech (Hangzhou) Inc:

Spoločnosť Venus Medtech (Hangzhou) Inc. vznikla v roku 2009 a sídlo má v Národnej technologickej a priemyselnej rozvojovej zóne (Binjiang) mesta Chang-čou. Zameriava sa na technologický vývoj a komerčnú aplikáciu minimálne invazívnych riešení náhrad srdcových chlopní. Venus Medtech je popredným výrobcom srdcových chlopní v Číne, pričom jej transkatétrová aortálna chlopňa s názvom VenusA-Valve je zároveň prvým transkatétrovým chlopňovým systémom schváleným Čínskym úradom pre potraviny a lieky (CFDA). Tento produkt doslovne naštartoval novú éru v oblasti transkatétrových aortálnych náhrad v Číne. Venus Medtech je tiež prvým čínskym výrobcom srdcových chlopní realizujúcim globálny výskum. V Európskej únii (CE) bola v septembri 2016 spustená klinická štúdia zameraná na použitie transkatétrovej pľúcnej chlopne Venus P-Valve. Jej ukončenie sa očakáva do konca roku 2018 a v roku 2019 by sa mal výrobok VenusP-Valve podrobiť klinickému skúšaniu zo strany FDA. Inovácia je cesta vpred a spoločnosť Venus Medtech sa bude naďalej venovať výskumu a vývoju zdravotníckych pomôcok pre srdcové ochorenia, aby naštartovala inovácie v Číne a ponúkla riešenia prínosné pre pacientov na celom svete.

Viac informácií nájdete na: www.venusmedtech.com.

Related Links

http://www.venusmedtech.com