Spoločnosť YOHJI YAMAMOTO INC. spúšťa svoj oficiálny celosvetový internetový obchod pod názvom „THE SHOP YOHJI YAMAMOTO" už 22. augusta 2018

TOKIO, 22. augusta 2018 /PRNewswire/ -- Yohji Yamamoto Inc. spustí svoj globálny internetový elektronický obchod THE SHOP YOHJI YAMAMOTO už 22. augusta 2018. Zákazníkom sa bude prihovárať v angličtine a transakcie budú prebiehať v amerických dolároch. Internetový obchod bude prezentovať značku S'YTE dostupnú len na webe spolu s ďalšími menami ako Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (len webové produkty), Yohji Yamamoto + noir (len webové produkty), discord Yohji Yamamoto a LIMI feu. Značky S'YTE a Ground Y sa v tento deň dostanú po prvýkrát na celosvetový trh, nakoľko doteraz boli k dispozícii len v Japonsku. Návštevníci obchodu môžu nakupovať pomocou kariet VISA, MASTERCARD alebo systému PayPal. Zásielky budú distribuované do 130 krajín sveta pomocou EMS.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO má mnoho funkcií a predností zdokonaľujúcich zákaznícku skúsenosť z on-line nákupov. Predávané výrobky si môžete prezrieť na fotkách modeliek a modelov kvôli lepšej predstave. Okrem toho, každá značka ponúka vlastnú stránku a katalóg detailne predstavujúci koncepciu každej značky.

Po spustení plánuje v septembri spoločnosť ponúknuť na trh aj aplikáciu. Koncom septembra je v pláne uvedenie internetového obchodu komunikujúceho v čínštine.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE – je slovná hračka, ktorá pozostáva s prečítania slov „et Y's" odzadu, čo po francúzsky znamená „s ypsilonmi". Značka je na trhu od septembra 2011, prezentuje sa len prostredníctvom webu a je prvou lastovičkou dizajnéra Jódžiho Yamamotu.

Ground Y – prichádza s novou módnou koncepciou, ktorá nehľadí na pohlavie alebo vek, len synchronizuje rôzne aspekty práce Jódžiho Yamamotu. Ground Y je vhodné pre zákazníkov každého veku a pohlavia, ktorým ponúka celý rad populárnych produktov.

Y's – Funkčné a dôstojné každodenné oblečenie. V rámci vlastnej a jedinečnej kategórie si táto značka zakladá na univerzálnych hodnotách a špecifických vzoroch. Ponúka oblečenie vysokej kvality z kategórie „ready-to-wear", pomocou ktorého tím ateliéru vyjadruje identitu značky.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE – funguje pod vedením tímu ateliéru Jódžiho Yamamotu a reprodukuje najväčšie hity z jeho dielne. Táto značka predstavuje vstupnú bránu pre výrobky Yohji Yamamoto pre mužov.

Yohji Yamamoto + NOIR - vyjadruje svetonázor Jódžiho Yamamotu prostredníctvom bežného oblečenia. Najviac prvkov vidíme v čiernej farbe, pričom veľká pozornosť je tu venovaná objemu a rovnováhe tkanín. Táto značka prináša klasiku, eleganciu a rafinovanosť hodnoty modelov Jódžiho Yamamotu. Produkty budú k dispozícii len prostredníctvom webu.

discord Yohji Yamamoto – svoj zrod datuje do roku 2014 a prináša nový zmysel pre hodnotu prostredníctvom luxusného príslušenstva z dielne Jódžiho Yamamotu. Slovo „discord" (nesúlad) odráža estetiku neúplnosti a asymetrie, ktorá je centrálnou filozofiou tohto návrhára.

LIMI feu – zdôrazňuje atmosféru, objem a pohodlie, odstraňuje všetko nadbytočné a zámerne necháva voľný priestor pre osobnosť každého zákazníka. Dizajnérka Limi Yamamoto sa nenecháva strhnúť každodennosťou, vkladá do modelov pocity a nálady, z ktorých vytvára jasné a čisté siluety kombinované s originálnymi objemne nariasenými voľne splývajúcimi tvarmi.

