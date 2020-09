Spoločnosť Absen patrí medzi najlepšie riadené čínske spoločnosti roku 2020

Spoločnosť absen, ktorá sa teší skvelej povesti dodávateľa vysoko kvalitných LED obrazoviek a technológií, sa už 11. rok po sebe stala najväčším globálnym vývozcom v Číne a v budúcom roku oslávi 20. výročie svojho založenia. Spoločnosť Absen má špičkové výrobné zázemie s ročnou kapacitou 300 tisíc štvorcových metrov a kladie veľký dôraz na výskum, vývoj a inovácie. Firma vybudovala silnú sieť služieb zákazníkom s 15 domácimi a zahraničnými pobočkami, ktoré poskytujú podporu zákazníkom z celého sveta.

Po celý rok 2020 sa spoločnosť Absen snaží pokračovať v zavádzaní inovácií do svojich manažérskych systémov, IT technológií a firemných procesov s cieľom stať sa "organizáciou zameranou na zákazníka". Pri plnení týchto cieľov jej pomáha pevná firemná kultúra a spoľahlivé riadenie financií. Firma tiež investuje do vzdelávania talentov a do aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Zhao Jian, vedúci partner programu BMC, hovorí, že odolnosť pomáha firmám vytvárať trvalo udržateľné hodnoty. Dlhodobo fungujúce firmy zažili niekoľko hospodárskych cyklov a majú tak rad skúseností a sofistikovaných stratégií. Čím dlhodobejšie ciele firma sleduje, tým vitálnejšia býva. "Vysoko odolné spoločnosti" si vybudovali silnú imunitu.

Ashley Li, finančná riaditeľka firmy Absen, povedala: "Pri výbere laureátov cien BMC, porota skúma organizácie zo všetkých uhlov pohľadu a my sme veľmi hrdí na to, že spoločnosť Absen spĺňa všetky požiadavky. Toto prestížne ocenenie predstavuje fantastické ocenenie úspechov firmy Absen, ktorá podniká s jasným strategickým zámerom, má spoľahlivú organizačnú štruktúru, výborné finančné výsledky, silné schopnosti v oblasti riadenia rizík a inšpiratívnu firemnú kultúru. Toto ocenenie prispeje k zvýšeniu nášho úsilia pri zlepšovaní riadenia našej firmy a pomôže nám aj ďalej skvalitňovať naše produkty a služby. "

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1250060/Absen.jpg

Related Links

www.absen.cn



SOURCE Absen