Spoločnosť Array si zvolila na čelo obchodného vedenia pre oblasť Európy, Blízkeho Východu a Afriky (oficiálna skratka: EMEA) Damona S. Kennisha

TORONTO, PARÍŽ a VARŠAVA, Poľsko, 10. mája 2019 /PRNewswire/ -- Firma Array (Array Canada Inc.) dnes oznámila, že Damon S. Kennish bol zvolený ako výkonný viceprezident obchodnej činnosti pre oblasť zóny EMEA. S účinnosťou od 13. mája 2019 povedie pán Kennish, so sídlom vo Varšave v Poľsku a v Paríži vo Francúzku, rozširovanie obchodných aktivít spoločnosti Array (vrátane spoločnosti Willson & Brown).

Pán Kennish prestúpi do Array zo spoločnosti Preferred Display Asia Ltd, kde pôsobil ako výkonný riaditeľ. Predtým ako nastúpil pán Kennish do spoločnosti Preferred Display Asia Ltd, založil spoločnosť Imagine POS Ltd, ktorú budoval 17 rokov. Táto spoločnosť je vysoko uznávaná vďaka svojmu koncepčnému merchandisingu; hlavné sídlo spoločnosti je v Hong Kongu. Firma pôsobí v Číne a v Anglicku a centrá služieb pre klientov sídlia vo Francúzsku, USA, Austrálii a Japonsku.

Pán Kennish, ako rodený Angličan, pracoval v oblasti globálneho kozmetického priemyslu vo Francúzsku, v Anglicku, Ázii a USA, spolupracoval so spoločnosťami ako je L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung a Unilever a má za sebou dlhú úspešnosť v oblasti koncepčného merchandisingu a v oblasti výroby.

"Sme nadšení, že sa Damon pridá k tímu spoločnosti " povedal Jeff Casselman, výkonný riaditeľ a prezident Array. "Jeho zapálenie pre prácu, jeho široké znalosti priemyslu v oblasti zdravia a kozmetiky, jeho pracovné skúsenosti na celosvetovej úrovni, a jeho osvedčené líderské schopnosti ho robia skvelým prínosom pre spoločnosť a jej pokračujúci rast a rozvoj na globálnej úrovni. Damon bude spolupracovať s Dariuszom Rutczyński, zakladateľom Willson & Brown a výkonným riaditeľom spoločnosti Array v Európe tak, aby bola spoločnosť Array pre obchodných partnerov našej značky a obchodných partnerov predaja prirodzenou voľbou pre spoluprácu."

O SPOLOČNOSTI ARRAY

Array je popredným poskytovateľom služieb podpory predaja v obchodoch pre svetových popredných kozmetických predajcov a výrobcov značiek. Viac ako 35 rokov môžu klienti Arrayu využívať jedinečnú škálu in-house služieb, mimoriadne kreatívne inovácie, globálne výrobné kapacity, komplexnú logistiku a kompletné inštalačné a ďalšie následné služby. Výsledkom je také vystavenie tovaru a vybavenie obchodu, ktoré si vyslúžilo pochvalu od marketingových pracovníkov značiek a predajcov po celom svete. Array sídli v Toronte, v Kanade a zamestnáva viac ako 2400 zamestnancov pôsobiacich v Toronte v Kanade; v New Yorku a na Long Islande v USA; v Mexiko City v Mexiku; v Shenzhen a Shanghai v Číne; v Paríži vo Francúzsku; a od konca minulého roka na základe akvizície spoločnosti Willson & Brown aj vo Varšave v Poľsku.

Budujme skvelé skúsenosti!

Web: www.arraymarketing.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/

Jeffrey K. Casselman, prezident a výkonný riaditeľ, +1 416 299 4865, email: inquiry@arraymarketing.com

Related Links

http://www.arraymarketing.com



SOURCE Array Marketing