Spoločnosť AT Internet sa pripája k spoločnosti Piano a vytvára platformu pre zákaznícke skúsenosti so špičkovou technikou založenou na kontextovej analýze

PHILADELPHIA, 3. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Piano, globálna platforma pre predplatné, obchod a skúsenosti zákazníkov, dnes oznámila, že spojila svoje sily so spoločnosťou AT Internet, francúzskym lídrom v oblasti digitálnej analýzy a kontextových dát.

Spojenie spoločností AT Internet a Piano je míľnikom v odbore a predstavuje po prvýkrát kombináciu špičkového digitálneho analytického riešenia s orchestráciou cesty a osobným obchodom s cieľom transformovať údaje na zákaznícke skúsenosti.

Riešenia týchto spoločností už slúžia ako chrbtová kosť pre stovky významných digitálnych vydavateľských a mediálnych značiek ako sú spoločností British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, The Wall Street Journal a The Weather Company (IBM). AT Internet poskytuje služby klientom v mnohých ďalších odvetviach vrátane maloobchodu, financií, štátnej správy a dopravy. Celkovo táto spoločnosť meria a prispôsobuje viac ako 145 miliárd zobrazení webových stránok mesačne a bude tiež poskytovať zážitky v natívnych aplikáciách pre mobilné a televízne platofrmy a inteligentné hlasové ovládače a iné platformy.

„Analytické nástroje a nástroje na cesty zákazníkov fungovali historicky oddelene, takže integrovaná ponuka služieb Piano a AT Internet predstavuje obrovskú príležitosť pre všetkých našich klientov, aby zlepšili svoje chápanie publika a poskytli osobné zážitky," uviedol Trevor Kaufman, generálny riaditeľ spoločnosti Piano. „Od nášho vzniku sa spoločnosť Piano zameriava na pomoc najväčším digitálnym spoločnostiam na svete dosiahnuť transparentnosť a svižnosť a možnosti spoločnosti AT Internet nám pomôžu túto misiu ešte urýchliť."

Spoločnosť AT Internet, ktorá bola založená v roku 1996, umožňuje organizáciám efektívne merať a analyzovať, ako návštevníci prichádzajú na ich digitálne platformy, ako aj ich následné činy a správanie. Zákazníci potom môžu tieto údaje vizualizovať na informačných paneloch a prehľadoch, ktoré môžu zdieľať v celej organizácii, a integrovať ich s desiatkami ďalších aplikácií digitálneho marketingu. Údaje spravované spoločnosťou AT Internet ďalej pomáhajú organizáciám dosiahnuť a udržiavať súlad s predpismi, ako sú GDPR a CCPA, v oblasti ochrany súkromia. Produkty spoločnosti AT Internet boli celosvetovo uznávané ako vedúce produkty v oblasti digitálnej analýzy v rámci viacerých správ Forrester Wave™.

„Fúzia našich dvoch organizácií je vzrušujúcou kapitolou v histórii a významnom postavení našej spoločnosti v priemysle digitálnej analýzy," uviedol Mathieu Llorens, generálny riaditeľ spoločnosti AT Internet. „Táto ďalšia kapitola so spoločnosťou Pianom umožní spoločnosti AT Internet investovať viac zdrojov do a rozširovať naše súčasné produkty, ako aj pomôcť organizáciám využívať analytické hodnoty a segmenty na poskytovanie personalizovaných zákazníckych skúseností."

Spojenie týchto dvoch výkonných technológií je prvým v odvetví, pretože umožňuje tímom digitálneho marketingu, dátových a produktových tímov:

hromadne zachytávať vysoko kvalitné a podrobné údaje o správaní zákazníkov;

kombinovať údaje o udalostiach s príjmami z reklám, transakciami z predplatného, analýzou obsahu a údajmi o profile zákazníka (CDP); a

používať údaje na segmentáciu zákazníkov a na vizualizáciu a organizáciu cesty zákazníka v reálnom čase.

Spoločnosť AT Internet má viac ako 200 zamestnancov - predovšetkým so sídlom vo Francúzsku a v celej Európe - a bude naďalej poskytovať služby klientom nezávisle, zatiaľ čo pre rozširovanie svojej medzinárodnej prítomnosti bude využívať kancelárie spoločnosti Piano v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Ázii a Tichomorí. Spoločný príjem oboch organizácií a viac ako 600 zamestnancov bude mať vo veľkej miere zastúpenie v Európe, pričom približne 55% výnosov bude pochádzať od európskych zákazníkov. Rovnako bude pokračovať vo svojom odhodlaní podporovať európsku reguláciu ochrany osobných údajov a ukladanie údajov. Okrem toho si Mathieu Llorens, generálny riaditeľ spoločnosti AT Internet, zachová svoju vedúcu pozíciu a zároveň sa stane významným akcionárom spoločnosti Piano.

Transakcia zahŕňa hotovosť aj výmenu akcií s financovaním od spoločností Updata Partners, Rittenhouse Ventures a Sixth Street Partners, a cieľom je, aby spoločnosť Piano získala 100% akcií spoločnosti AT Internet. Spoločnosť GCA Advisors slúžil ako výhradný finančný poradca spoločnosti Piano pri transakcii, zatiaľ čo spoločnosť Pagemill Partners, divízia spoločnosti Duff & Phelps, slúžila ako výhradný finančný poradca spoločnosti AT Internet.

Medzi predchádzajúce fúzie a akvizície spoločnosti Piano patria nórska spoločnosť DMP Cxense (2019) a ukrajinská e-mailová platforma Newzmate (2017).

O spoločnosti Piano

Piano umožňuje najväčším svetovým mediálnym spoločnostiam a značkám urýchliť svoje predplatné, reklamu, analýzu a personalizáciu s cieľom zapojiť, speňažiť a merať obsahové zážitky. Piano spolupracuje s poprednými svetovými organizáciami, ako sú CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc., The Economist, Gannett, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, The Telegraph a s ďalšími viac ako 300 klientmi. V roku 2020 bola spoločnosť Piano ocenená ako jedna z najrýchlejšie rastúcich inovatívnych technologických spoločností na svete spoločnosťami Red Herring, World Economic Forum a Deloitte od skupiny Business Intelligence Group získala ocenenie produkt roka.

O spoločnosti AT Internet

AT Internet je svetovo uznávaný hráč a európsky líder v oblasti digitálnej analýzy. Spoločnosť meria digitálne publikum na viac ako 20 000 weboch a aplikáciách významných medzinárodných značiek zo všetkých sektorov na trhu. Medzi jej referencie patria spoločnosti ako Le Monde, BBC, Société Générale, Le Bon Coin, Boulanger, FDJ a La Poste. Riešenie Analytics Suite od spoločnosti AT Internet umožňuje spoločnostiam zvyšovať ich digitálny výkon, udržiavať zapojenie publika a stimulovať rast. Vďaka výkonnej, flexibilnej a na používateľa zameranej technológii je sada Analytics Suite navrhnutá pre všetky oblasti organizácie: produkt, marketing, dáta a správa. Vďaka kvalite údajov poskytovaných počas celej cesty k zákazníkovi môžu používatelia ťažiť zo strategických poznatkov, zjednotiť tímy a zjednodušiť rozhodovanie. Balík Analytics Suite, ktorý je etický a ekologicky zodpovedný už od štádia návrhu, poskytuje údaje, ktoré úplne rešpektujú súkromie používateľov a sú plne v súlade s GDPR.

Piano Media Contact AT Internet Media Contact Lauren Fritsky Laurent de Bar +1 215 528 8050 +33 6 23 26 80 17 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

Related Links

http://piano.io



SOURCE Piano Software Inc