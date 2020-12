Spoločnosť BorsodChem sa stáva zelenou: Podpora udržateľnosti v plastickom a chemickom priemysle pomocou ekologického dátového centra

ŠEN-ČEN, Čína, 4. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť BorsodChem, jeden z popredných výrobcov plastových surovín a anorganických chemikálií v Európe, dodáva celý rad vysoko kvalitných výrobkov pre spracujúce priemyselné odvetvia, najmä pre tie, ktoré pracujú v stavebníctve, automobilovom priemysle, nábytkárstve a odevnom priemysle. Cieľom spoločnosti je stať sa lídrom na trhu s polyvinylchloridom (PVC) v strednej a východnej Európe (CEE) a rozvíjať nové a ziskové trhové príležitosti v celom regióne. A v nadchádzajúcich rokoch budú technologický rozvoj a inovácie rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti BorsodChem, pričom spoločnosť sa bude usilovať o rozšírenie svojej výrobnej kapacity a investovanie do nového rozvoja závodov, zvýšenia efektívnosti a riešenia problémov životného prostredia.

Prioritizácia stratégie zeleného dátového centra pre úspech a udržateľnosť podnikania

V priebehu rokov pomohli produkty a riešenia spoločnosti BorsodChem pri zlepšovaní životov tisícov ľudí. Jej výrobky sa používajú v každodenných predmetoch: napríklad v športových pomôckach, topánkach, kabelkách, batožine a čalúnení. A keďže spoločnosť, technológie a požiadavky zákazníkov sa vyvíjajú čoraz rýchlejším tempom, konečné produkty chemického priemyslu sú čoraz rozmanitejšie.

Preto spoločnosť neustále hľadá lepšie procesy, produkty a partnerstvá, čo je tiež kľúčovou súčasťou jej poslania minimalizovať dopad na životné prostredie. BorsodChem verí, že inteligentné využitie technológií v každom procese je jediný spôsob, ako zlepšiť prevádzkovú efektivitu a znížiť spotrebu energie. BorsodChem implementuje udržateľnosť do svojej infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT), najmä do svojho dátového centra.

Celosvetovo sa odhaduje, že dátové centrá spotrebúvajú približne 3% globálnej dodávky elektrickej energie a na celkových emisiách uhlíka sa podieľajú v objeme približne 0,3%. Zo širšieho uhla pohľadu, IKT tvoria viac ako 2% globálnych emisií. IKT sú však tiež výkonnou podpornou technológiou, ktorá môže pomôcť iným energetickým sektorom dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť.

Znižovanie spotreby energie a emisií je samozrejme obrovskou výzvou vo všetkých odvetviach. Spoločnosť BorsodChem, ktorá šla príkladom, sa nedávno rozhodla investovať do budovania jedného z energeticky najefektívnejších a ekologických dátových centier na svete. Spoločnosť vybudovala ultra zelené dátové centrum na riadenie svojej obchodnej expanzie a rýchleho rastu dát, pričom uprednostňovala bezpečnosť, efektívne chladenie a ultra spoľahlivý prenos. Spoločnosť chcela dosiahnuť maximálnu efektivitu využitia energie (PUE) pri súčasnom znížení prevádzkových výdavkov (OPEX) zavedením efektívnych systémov napájania a chladenia.

Pokročilé technológie dátových centier a osvedčené postupy pri navrhovaní samozrejme tiež pomáhajú zvyšovať produktivitu prostredníctvom automatizácie. Umožňujú tiež užšiu kontrolu nad dodávateľským reťazcom a podporujú lepšie využitie údajov a analýz s cieľom dôslednejšie riadiť výrobné procesy. Moderné dátové centrum tiež poskytuje takmer neobmedzené možnosti automatizácie rutinných výrobných funkcií a analýzy údajov s cieľom zlepšiť operácie a podporné služby.

Nové znamená zelené: Spustenie ekologického režimu s ekologickým dátovým centrom

Ako priemyselný propagátor a praktik energeticky úspornej technológie má spoločnosť Huawei dlhoročné skúsenosti s výstavbou zelených dátových centier a rýchlym zavádzaním najlepších riešení vo svojej triede. Má tiež najväčší podiel na globálnom trhu modulárnych dátových centier, vďaka čomu je Huawei pre spoločnosť BorsodChem prirodzenou voľbou.

Spoločnosť BorsodChem so svojím novým riešením plánovala zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť a nákladovú efektívnosť a zabezpečiť stabilný rast po celú dobu životnosti dátového centra. Spoločnosť potrebovala dátové centrum na podporu rýchleho a jednoduchého nasadenia, na flexibilitu z hľadiska rozšírenia na požiadanie, zníženie spotreby energie a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Spoločne so svojím partnerom, spoločnosťou Intelligent Power Solutions Ltd., spoločnosť Huawei dodala riešenie inteligentného dátového centra FusionModule2000, ktoré využíva modulárny dizajn, ktorý sa dá ľahko rozšíriť podľa ďalších potrieb. Podporuje tiež udržateľný rozvoj s flexibilným rozšírením kapacity možným pre celý rad subsystémov, od napájacích zdrojov až po chladiace skrinky a skrinky informačných technológií (IT).

„Od začiatku sme boli nadšení z nášho prvého nasadenia modulárneho dátového centra Huawei," uviedol Peter Perjesi, generálny riaditeľ (CEO) maďarského partnera Intelligent Power Solutions ltd. „Huawei FusionModule2000 je nová generácia inteligentného modulárneho dátového centra, ktoré integruje systémy napájania, chladenia, racku, kabeláže a správy. Počas inštalácie sme boli ohromení najnovšími riešeniami spoločnosti Huawei a špičkovými technológiami, ako sú systémy Huawei iPower, iCooling a iManager. Nikdy sme nevideli taký kvalitný dizajn pre riešenie typu „všetko v jednom". Od úplného začiatku až do konca projektu sme mali výnimočnú podporu od spoločnosti Huawei. "

Modulárny dizajn a štandardná architektúra sa rovnajú rýchlej inštalácii a nasadeniu na požiadanie. Prostredníctvom partnera spoločnosti Huawei museli miestni inžinieri vykonať iba jednoduchú inštaláciu na mieste, pretože riešenie bolo vopred vytvorené v továrni: bolo rýchlo uvedené do režimu online a pripravené na použitie.

„S cieľom vybudovať európske dátové centrum pre globálnu stratégiu skupiny spoločnosti a podporiť jej rastúci biznis začala naša spoločnosť BorsodChem budovať nové dátové centrum. Spoločnosť Huawei nám spolu so spoločnosťou Intelligent Power Solutions Ltd. poskytla špičkové moderné zelené inteligentné modulárne dátové centrum. Doba výstavby modulárneho dátového centra sa podstatne skrátila, čo zabezpečilo nepretržitú výrobu v našich závodoch. Zjednodušením prevádzky dátového centra tiež v budúcnosti znížime prevádzkové náklady. Huawei FusionModule2000 prekonal naše očakávania a tešíme sa na pokračovanie úzkej spolupráce so spoločnosťou Huawei aj v budúcnosti," uviedol Pintér Ernő, zástupca riaditeľa pre IT v spoločnosti BorsodChem.

Spoločnosť Huawei navyše dodávala pokročilé energeticky efektívne subsystémy vrátane modulárneho zdroja nepretržitého napájania (UPS) 5000 a modulu FusionCol5000-A, ktoré zaisťujú stabilnú prevádzku. Vďaka technológii hibernácie modulov UPS5000 lepšie zodpovedá skutočným scenárom poskytovania služieb dátového centra, čo pomáha ušetriť na poplatkoch za elektrinu a zvyšuje účinnosť napájania dátového centra o viac ako 2% v porovnaní s tradičnými riešeniami. FusionCol5000-A medzitým ponúka precízne a efektívne riadenie energie - dosiahnuté pomocou jedinečného algoritmu - a inteligentnú prevádzku a údržbu (O&M), ktoré zaisťujú efektivitu a spoľahlivosť dátového centra a zjednodušujú jeho prevádzku. Radové klimatizácie kombinujú miestne chladenie a uzavretie uličky, čím zlepšujú PUE o viac ako 0,4.

Viac ako zodpovednosť za životné prostredie: Základy pre rast podnikania

Energetická účinnosť a znížený vplyv na životné prostredie zostávajú hlavným zameraním každého nového zeleného dátového centra. Riešenie spoločnosti Huawei je ohľaduplné k životnému prostrediu a ako také pomáha spoločnosti BorsodChem dosahovať čo najnižšiu uhlíkovú stopu. Je to obojstranne výhodné riešenie pre životné prostredie ako celok a spoločnosť, optimalizujúce existujúcu infraštruktúru a súčasne pomáha chrániť planétu. S novým dátovým centrom sa znížila spotreba elektriny spoločnosti BorsodChem, pretože zariadenie jednoducho spotrebúva menej energie. To zase znamená nižšie režijné náklady a väčšie úspory, čo v podstate zvyšuje konkurencieschopnosť podniku.

Okrem toho je oddanosť ekologickým zásadám jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré dnes zvyšujú lojalitu voči značke. Prijatie nových stratégií, ktoré sú progresívne v cieľoch udržateľnosti, pomáha napĺňať stále vyššie očakávania zainteresovaných strán a stavia spoločnosť BorsodChem do silnej pozície, pripravenej čeliť obrovským výzvam sprísňujúceho sa regulačného prostredia a zvýšeného zamerania na udržateľnosť.

Zatiaľ čo prechod na zelenú sa stal obchodnou nevyhnutnosťou, je to stratégia, ktorá prináša aj veľa výhod. Vďaka svojmu novému dátovému centru orientovanému na budúcnosť si spoločnosť BorsodChem upevní svoju pozíciu popredného európskeho výrobcu plastových surovín a chemikálií. Teraz má lepšiu pozíciu ako kedykoľvek predtým, aby mohla inteligentnejšie investovať, zlepšovať kvalitu svojich výrobkov a technológií a pružne a rýchlo reagovať na potreby zákazníkov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://e.huawei.com/en/case-studies/data-center/2020/borsodchem-goes-green

