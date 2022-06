Spoločnosť Bridgetek predstavuje nové senzory a ovládacie prvky na zjednodušenie implementácie internetu vecí pre podniky

Senzory a ovládacie prvky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali v spoločnej sieti známej ako diaľková zbernica pre senzory (LDSBus). To výrazne zjednodušuje kabeláž použitím štandardných prepojení a distribúciou napájania do pripojených zariadení. Odstraňuje tiež zložitosť prepojenia rôznych zariadení, protokolov, sietí a softvéru a umožňuje ich bezproblémovú spoluprácu. Všetky údaje zo senzorov a príkazy ovládacích prvkov na zbernici LDSBus sa prenášajú do a z portálu IoTPortal prostredníctvom patentovo chránených brán Bridgetek IoTPortal.