Spoločnosť Casio uvádza nové hodinky radu MT-G inšpirované krásou modrého fénixa

Hodinky majú dúhové iónové pokovanie na lunete i ráme

TOKIO, 1. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila špeciálny nový prírastok do svojej rodiny nárazuvzdorných hodiniek G-SHOCK. Nové hodinky MTG-B2000PH sú súčasťou rady hodiniek MT-G, ktoré využívajú konštrukciu, ktorá umožňuje čo najlepšie využiť vlastnosti kovu aj živice. Nové hodinky MTG-B2000PH majú dizajnový motív inšpirovaný modrým fénixom z bájnej tradície a na ráme a skrinke majú dúhové iónové pokovovanie.