Spoločnosť Casio uvedie na trh úplné nové hodinky radu G-SHOCK vyrobené zo zliatiny titánu

Vonkajšia povrchová úprava zvyšuje krásu materiálu

Špeciálne hodinky s viacfarebným iónovým rámom a remienkom

TOKYO, 11. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila uvedenie hodiniek GMW-B5000TR, nového prírastku do štvorhrannej celokovovej série nárazuvzdorných hodiniek 5000 vyrobených z novej titánovej zliatiny vyvinutej špeciálne pre G-SHOCK.