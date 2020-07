Spoločnosť Casio vydáva model hodiniek G-SHOCK × Rui Hachimura

Hachimura, ktorý má za sebou úspešnú prvú profesionálnu sezónu v profesionálnej basketbalovej lige v USA, rezonuje so značkou G-SHOCK, ktorá rovnako ako on pochádza z Japonska a na globálnej scéne nikdy nesklame pri nových výzvach. Hachimura k svojim hodinkám povedal: „Spoločnosť Casio prišila s úžasnými hodinkami, ktoré dokonale zachytávajú dizajn, ktorý som si predstavoval. Myslím, že to dobre ladia s rôznymi štýlmi oblečenia. Bolo tiež skvelé vidieť na hodinkách môj špeciálny dizajn „Logo Black Samurai", pretože je to pre mňa dôležitý symbol." Casio a Hachimura podpísali dohodu o globálnom partnerstve v novembri 2019. Hachimura, ktorý od svojich študentských rokoch miloval hodinky G-SHOCK, sa stáva prvým basketbalovým hráčom, ktorý kedy podpísal spoluprácu so spoločnosťou Casio.