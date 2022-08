Spoločnosť CATL oznamuje výstavbu svojho druhého európskeho závodu na výrobu batérií v Maďarsku

Debrecín sa nachádza v srdci Európy a vďaka blízkosti niektorých automobilových závodov svojich zákazníkov, ako sú Mercedes-Benz, BMW, Stellantis a Volkswagen, závod v Debrecíne umožní spoločnosti CATL lepšie sa vyrovnať s požiadavkami na batérie na európskom trhu, zlepšiť rozvoj svojej globálnej výrobnej siete a pomôcť urýchliť e-mobilitu a energetickú transformáciu v Európe.

V rámci svojho záväzku znižovať uhlíkovú stopu pri výrobe batérií bude spoločnosť CATL využívať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a zvažuje rozvoj solárnej energie spolu s miestnymi partnermi v krajine.

S cieľom vybudovať udržateľný a obehový hodnotový reťazec batérií spoločnosť CATL tiež skúma možnosť spojiť sily s miestnymi partnermi s cieľom zriadiť zariadenia na výrobu batériových materiálov v Európe.

„Niet pochýb o tom, že náš závod v Debrecíne nám umožní ďalej zvyšovať našu konkurencieschopnosť, lepšie reagovať na potreby našich európskych zákazníkov a urýchliť prechod na e-mobilitu v Európe," povedal Dr. Robin Zeng, zakladateľ a predseda spoločnosti CATL. „Projekt na zelenej lúke v Maďarsku bude obrovským skokom v globálnej expanzii spoločnosti CATL a zároveň dôležitým krokom v našom úsilí významne prispieť k rozvoju zelenej energie pre ľudstvo."

Péter Szijjártó, maďarský minister zahraničných vecí a obchodu, povedal: „Svetové aj európske hospodárstvo čelí v poslednom čase obrovským výzvam. My v Maďarsku máme jasný cieľ byť miestnou výnimkou v rámci kontinentálnej recesie. Najlepším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je pritiahnuť najmodernejšie investície do najrevolučnejšieho odvetvia automobilového priemyslu, do elektromobility. Sme hrdí na to, že sa spoločnosť CATL rozhodla zrealizovať najväčšiu investíciu na zelenej lúke v histórii Maďarska. Nedávno sme sa stali jednou z popredných lokalít na výrobu batérií na svete a touto obrovskou investíciou ešte viac posilňujeme svoju pozíciu."

Nový projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u európskych zákazníkov spoločnosti CATL. Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a obstarávanie, povedal: „Tento nový najmodernejší európsky závod CATL v Maďarsku je ďalším míľnikom pre rozšírenie našej výroby elektrických vozidiel spolu s našimi kľúčovými partnermi. So spoločnosťou CATL máme za partnera technologického lídra, ktorý nám – ako prvému a najväčšiemu zákazníkovi počiatočnej kapacity nového závodu – poskytne špičkové batériové články s neutrálnym obsahom CO2 pre našu novú generáciu elektrických vozidiel v Európe, čím sa riadime naším prístupom k obstarávaniu na miestnej úrovni. Sme hrdí na to, že naša Ambícia do roku 2039 je podporená záväzkom spoločnosti CATL k uhlíkovo neutrálnej výrobe v Maďarsku."

