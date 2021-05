Spoločnosť Customertimes je ocenená tromi najlepšími oceneniami vo svojej triede v Panoramatickom prehľade realizácie maloobchodného predaja od organizácie POI pre rok 2021

NEW YORK, May 7, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Customertimes s hrdosťou oznamuje, že dosiahla tri ocenenia Best in Class za vykonávanie a monitorovanie maloobchodného predaja spotrebného tovaru od Inštitútu pre optimalizáciu propagácie (POI) v nasledujúcich kategóriách: predaj so sprievodcom, interaktívne prezentácie pre zákazníkov a gamifikácia. Táto organizácia vyhodnotila 17 popredných dodávateľov, ktorí pomáhajú svojim výrobným a maloobchodným partnerom porozumieť možnostiam technologických služieb, ktoré môžu zlepšiť výsledky propagácie a dosiahnuť ziskový rast.

Spoločnosť Customertimes bola ocenená na základe sily svojich riešení, medzi ktoré patria CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG a CT Orders. Naše riešenia sa vyznačovali svižnosťou, flexibilitou a prispôsobením a boli ocenené aj vďaka poskytovaniu výnimočnej a použiteľnej analýzy údajov.

„Sme hrdí na to, že od organizácie POI, ktorá je popredným analytikom a zdrojom pre výrobnú a maloobchodnú komunitu, dostávame tri ocenenia Best in Class za vykonávanie a monitorovanie maloobchodného predaja spotrebného tovaru," hovorí Alex Patsko, viceprezident spoločnosti Customertimes. „Sme presvedčení, že séria CT produktov poskytuje značkám spotrebného tovaru a zdravotníckeho tovaru vynikajúcu obchodnú hodnotu. Naďalej sa zameriame na inovácie využívajúce platformu Salesforce, aby sme našim klientom pomohli splniť a prekročiť ich príjmy a ciele digitálnej transformácie."

Pretože nové technológie ako strojové učenie a umelá inteligencia naďalej ovplyvňujú procesy realizácie a objednávania v maloobchode, tešíme sa na pokračovanie našej misie, ktorou je poskytovať inovatívne riešenia a schopnosti, ktoré riadia obchodný rast.

O spoločnosti Customertimes:

Customertimes Corp. je globálna konzultačná a softvérová firma zameraná na sprístupnenie najlepších IT technológií zákazníkom. S viac ako 4 000 ukončenými projektmi a 1300+ vysoko kvalifikovanými odborníkmi sú ich riešenia navrhnuté tak, aby pomohli klientom uskutočniť skutočnú obchodnú transformáciu a dosiahnuť maximálnu hodnotu z ich investícií do technológií. Customertimes Corp., začínajúci účastník konzultačného a implementačného priestoru Salesforce vo východnej Európe a ocenená organizácia pre vývoj produktov, má v súčasnosti sídlo v New Yorku spolu s regionálnymi kanceláriami v Londýne, Paríži, Toronte, Kyjeve, Minsku, Rige, a Moskve. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.customertimes.com.

